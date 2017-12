Măsurile propuse în cazul “spitalului groazei”, normale

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, spune că măsurile propuse de secretarul de Stat în Ministerul Sănătăţii (MS), dr. Raed Arafat, în privinţa Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti sunt “normale şi că CJ face de peste două luni audit în spital după ce a primit o sesizare din partea unui medic, dar nu a vrut să facă vâlvă”. “Nu sunt măsuri atât de dure cum crede lumea după atâta umflare. Sunt măsuri normale: că trebuie mai multă curăţenie, că să se schimbe un pic managementul, în sensul că să fim mai atenţi la concursul de management”, a spus Cosma. Şeful CJ Prahova a afirmat că instituţia pe care o conduce va lua măsuri după ce va primi raportul complet cu rezultatele anchetei de la SJU, dar şi după ce va primi rezultatele unui audit făcut de Consiliul Judeţean în spitalul din Ploieşti. În acest context, Cosma a spus că, anterior scandalului declanşat de afirmaţiile chirurgului Dan Oprea, Consiliul Judeţean primise o reclamaţie de la alt medic din acelaşi spital, reclamaţie în urma căreia, la 1 octombrie, în spital fusese declanşat un audit. “Eu ştiu că la 1 octombrie băgasem acolo auditul şi or să ne dea toate concluziile vineri, când îşi termină raportul, că au lucrat două luni şi jumătate acolo. Au luat bob cu bob, bucată cu bucată, orice achiziţie. Şi o să vedem… Că aveam o reclamaţie de la o doctoriţă, noi, dar nu am vrut să fac vâlvă. Eu aveam echipa de audit în spital, dar dacă a mai fost şi alta…”, a afirmat şeful CJ Prahova. Mircea Cosma a mai spus că CJ Prahova va lua “măsurile care trebuie luate pentru a îmbunătăţi activitatea spitalului”. În ceea ce priveşte recomandarea comisiei de anchetă de la MS referitoare la mutarea unor secţii din locaţia Buna Vestire, care funcţionează în spaţii improprii, preşedintele CJ Prahova a spus că, în primă fază, Consiliul de Administraţie al SJU Ploieşti va trebui să facă o propunere, iar Consiliul Judeţean va trebui să găsească o soluţie. “Vom pune în discuţia (despre eventuala mutare a secţiilor din locaţia Buna Vestire - n.r.) Consiliului de Administraţie al spitalului şi apoi a Consiliului Judeţean. Facem faţă, avem resurse să consolidăm o clădire parter plus patru (etaje - n.r.). Acolo, problema e unde muţi 114 bolnavi. La secţia de Oftalmologie a fost uşor: erau 20 de paturi, din care ocupate cinci. Toată problema pleacă de la faptul că nu s-a construit spitalul regional. Asta e moştenirea istorică. N-am inventat-o eu, Cosma Mircea”, a mai spus preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. Controlul la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti a arătat un management defectuos şi iresponsabil, astfel că unitatea va avea de plată 38.000 de lei pentru mai multe nereguli, printre care sterilizarea obiectelor de unică folosinţă, iar activitatea noii conduceri va fi evaluată periodic.