Matei a demisionat de la ANR

Constantin Matei nu mai este director al Autorităţii Navale Române, iar locul său a fost luat de Eugen Olteanu. Contactat telefonic, Constantin Matei a declarat că el şi-a depus demisia în urmă cu mai bine de o lună, din motive personale. „Nu ştiu sigur dacă a fost acceptată. Eu sunt plecat la Viena acum. Am auzit că am fost înlocuit. Eu încerc de o lună şi ceva să demisionez pentru că sunt mult prea ocupat. Am afaceri personale şi mai sunt şi membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa”, a declarat Matei. (O.M.)