Matei nu mai este primarul Năvodariului

Inevitabil, după ce a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare cu executare, Nicolae Matei a rămas și fără mandatul de primar al orașului Năvodari. Asta după ce prefectul Constanței, Constantin Ion, a semnat, miercuri, ordinul de încetare a mandatului de primar al orașului Năvodari deținut până în prezent de Matei. Reamintim că magistrații Curții de Apel Constanța au dat o sentință definitivă în dosarul în care Matei a fost trimis în judecată pentru dare de mită. Fostul edil a fost pus sub acuzare după ce ar fi cerut protecția unui ofițer de poliție judiciară în anchetele penale în care a fost implicat. În schimbul acestui sprijin, primarul i-ar fi promis poliţistului două loturi de teren situate în Năvodari, cu o valoare de piaţă de 46.160 de euro. Tribunalul Constanța l-a condamnat pe Matei, în primă instanță, la trei ani și jumătate de închisoare cu executare. Sentința a fost atacată la Curtea de Apel, care i-a redus pedeapsa la un an și jumătate cu executare.