Matei Vişniec a vorbit despre implicarea socială a artiştilor, la Teheran

Dramaturgul francez de origine română Matei Vişniec a declarat, marţi, în cadrul unei lecturi în capitala Iranului, că un artist trebuie să influenţeze modul de gîndire al oamenilor din lumea întreagă, însă nu trebuie să fie responsabil pentru problemele sociale. Lectura a avut loc la Forumul Artiştilor Iranieni, unde dramaturgul şi traducătorul cărţilor acestuia, Tinush Nazmju, au citit piesa ”Femeia ca un cîmp de luptă sau Despre sexul femeii - cîmp de luptă în războiul din Bosnia“.

”Scrisul este o manieră de a înţelege. Prin scris, oamenii ajung să cunoască istoria, alţi oameni, dragostea şi societatea, iar artiştii trebuie să îi încurajeze pe ceilalţi oameni să nu îşi uite identitatea şi istoria. Sînt foarte fericit că am ajuns în Iran, dar sînt şi mai fericit că piesele mele au ajuns aici înaintea mea“, a menţionat dramaturgul. Matei Vişniec se află în Iran pentru a participa la cea de-a 27-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru din Fajr, care are loc între 21 şi 30 ianuarie. ”Am părăsit România în 1987, pentru că majoritatea pieselor mele erau interzise acolo, aşa că am emigrat în Franţa. Acolo am scris aproape 30 de piese în franceză, care au fost traduse în diferite limbi“, a spus Vişniec. Dramaturgul, care a fost reporter pentru Radio France International timp de 16 ani, a spus că această meserie l-a făcut să se confrunte cu dezastre, pe care le-a descris, apoi, în piesele sale. Dramaturgul a vorbit apoi despre piesa lui, ”Femeia ca un cîmp de luptă sau Despre sexul femeii - cîmp de luptă în războiul din Bosnia“, tradusă în persană de Tinush Nazmju. ”Eram reporter la radio, la începutul anilor \'90, în timpul războiului din Bosnia şi am simţit nevoia să descriu toate nenorocirile într-o piesă, aşa că am scris despre asta“, a menţionat acesta. În piesa lui Vişniec, poveştile sînt spuse de femei bosniace, deoarece dramaturgul apreciază că femeile suferă şi sînt torturate mai mult decît restul populaţiei în timpul unui război. ”Mereu m-am opus cenzurii şi am încercat să scriu lipsit de constrîngeri. Mă opun oricărui tip de cenzură în ceea ce priveşte operele literare, deoarece constrîngerile de orice fel duc la autocenzură, atitudine pe care am avut-o după ce mi-am părăsit ţara“, a mărturisit acesta.

Cîteva dintre lucrările lui Matei Vişniec, printre care se numără ”Femeia ca un cîmp de luptă sau Despre sexul femeii - cîmp de luptă în războiul din Bosnia“, ”Caii la fereastră“ şi ”Istoria urşilor panda“, au fost traduse în persană de Tinush Nazmju.