Matematica „scrie istorie” la Evaluarea Naţională

Bucurie şi tristeţe, în acelaşi timp, după afişarea rezultatelor la Evaluarea Naţională! Mii de elevi constănţeni care au absolvit clasa a VIII-a au aflat, sâmbătă, notele la probele scrise ale examenului naţional: limba şi literatura română şi matematică. Peste 75% dintre ei au promovat Evaluarea Naţională, peste procentul obţinut pe ţară şi de două ori mai mulţi decât anul trecut, când s-a înregistrat un dezastru naţional. De această dată, cei mai mulţi candidaţi „au sărit” de bucurie când au văzut notele mari obţinute. Au fost, însă, şi elevi, ce-i drept mult mai puţini decât anul trecut, care nu au promovat Evaluarea Naţională. În acest an, matematica a fost materia care i-a ajutat pe elevi să obţină o medie mare pentru intrarea la liceu, nu româna, cum se întâmpla de obicei. Dovadă că, cel puţin la nivelul judeţului nostru, 8% dintre elevii constănţeni au obţinut note de zece, cele mai multe la matematică, ceea ce nu s-a mai întâmplat în istoria recentă a Examenelor Naţionale.

REZULTATELE, AFIŞATE LA ORA EXACTĂ Ca niciodată, directorii şcolilor constănţene au respectat cu stricteţe cerinţele ministrului Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, astfel că rezultatele examenelor au fost afişate la ora exactă, în acelaşi timp la unităţile de învăţământ. Atât părinţii, cât şi elevii au aflat notele începând cu ora 16.00, nici mai devreme, dar nici mai târziu.

ŢIPETE DE BUCURIE Aşa a procedat şi conducerea Şcolii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul” din Constanţa. Părinţii şi elevii adunaţi cu o oră înainte de afişarea rezultatelor erau vizibil emoţionaţi. „A învăţat până în ultima clipă. Chiar şi în dimineaţa examenului, fiica mea era tot cu cărţile în braţe”, a povestit o mămică zâmbitoare. „Mihai Viteazul” este una dintre şcolile de top din Constanţa, iar rezultatele la Evaluare o demonstrează cu prisosinţă: 40 de elevi au reuşit să ia note între 9 şi 10, nouă elevi s-au încadrat între 8 şi 8,99, zece elevi au luat note cuprinse între 7 şi 7,99 şi un singur elev a înregistrat o medie sub 4. În ce priveşte notele de 10, nu mai puţin de 20 de elevi au luat calificativul maxim la matematică şi unul singur la română. Şi la Şcoala Gimnazială nr. 12 „Bogdan Petriceicu Haşdeu” ora 16.00 a fost respectată întocmai. Mulţi au recunoscut că nu au emoţii prea mari şi sunt convinşi că vor lua note de trecere. Nu au fost doar note de trecere, ci pur şi simplu a plouat cu note mari. Au fost 12 note de zece la matematică, dar şi foarte multe apropiate de nota maximă, atât la română, cât şi la matematică. Elevii ţipau în gura mare că au obţinut medii mari şi că vor putea să intre la ce licee îşi doresc. Printre sutele de şcolari s-a aflat şi Caterina Tudoruş. Înainte de a fi afişate rezultatele nu spunea niciun cuvânt, prefera să tacă. Emoţiile i se puteau citi pe chip. Mama sa, Cristina Tudoruş, era, însă, mult mai vorbăreaţă, chiar dacă a recunoscut că are emoţii mai mari decât fiica sa. Rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor: 10 la matematică şi 9,90 la limba română. „Ne aşteptam să obţină note mari pentru că a învăţat mult, până în ultima clipă. Chiar şi miercuri, înaintea examenului de matematică, a vrut să meargă la meditaţie”, a spus mama elevei, aproape sigură că fiica sa va avea toate şansele să fie acceptată la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”. Un alt elev, care a obţinut una din cele 12 note de zece la matematică din şcoală, este Răzvan Mocanu. El a terminat clasele V-VIII cu media 10 şi a fost şef de promoţie. Mama sa, Daniela Mocanu, este foarte mândră de el. Ea a spus că Răzvan nici nu a vrut să audă de meditaţii înaintea examenelor, deşi ea a încercat de nenumărate ori să-l convingă că sunt necesare pentru a fi sigur că o să ia note mari. „Eu am învăţat singur pentru fiecare examen, ştiu să-mi organizez şi să-mi dozez timpul. Subiectele mi s-au părut uşoare, doar că trebuia o atenţie deosebită”, a spus Răzvan Mocanu. Un alt elev care a reuşit performanţa să obţină a doua medie pe şcoală (9,92) din sute de candidaţi este Almeria Cupşa, fiica directorului Ceronav, Ovidiu Cupşa. Directorul Şcolii nr. 12, prof. Mirela Florea, a declarat că diferenţa faţă de simulare a fost uriaşă. „Într-un fel, şi simulările au avut rolul lor. Doar aşa elevii au înţeles că trebuie să fie serioşi şi să înveţe. De exemplu, la simulare am anulat foarte multe lucrări pentru că nu erau atenţi, însă pentru ei a fost un exerciţiu foarte bun”, a declarat directorul şcolii.

După depunerea contestaţiilor, timp de trei zile (ieri, luni şi marţi) lucrările vor fi recorectate, urmând ca rezultatele finale să fie afişate miercuri - 3 iulie. Elevii vor avea o zi de pauză, iar între 5 şi 9 iulie, împreună cu părinţii şi diriginţii de la clase, vor completa opţiunile în fişele de înscriere pentru admiterea la liceu. Înscrierea în liceele de stat se face pe baza mediei de admitere, reprezentând media ponderată, în care media generală la evaluarea naţională din clasa a VIII-a are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a şi a VIII-a, o pondere de 50%. În 16 iulie, elevii vor afla unde au fost repartizaţi în învăţământul liceal de stat.

La Constanţa, procent de promovabilitate de 76,7%

Datele centralizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa arată că, faţă de simularea organizată în primăvară, rezultatele obţinute de elevii constănţeni sunt cu adevărat spectaculoase, dar este de precizat că toţi profesorii de specialitate spun că subiectele au fost uşoare. 76,7% dintre cei peste 5.400 de candidaţi înscrişi la Evaluarea Naţională 2013 au obţinut note peste cinci. Dintre aceştia, 83% au promovat cu note peste cinci la limba română şi 73% au primit note peste cinci la matematică. În plus, la nivelul judeţului s-au obţinut 422 note de zece, din care 407 la matematică. La nivel naţional, 75,91% dintre elevi au obţinut note peste cinci, procentul fiind mai mare cu 10% faţă de anul trecut.

MEN dezaprobă politizarea Evaluării Naţionale

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) reacţionează faţă de acuzele celor din PDL, cum că rezultatele mari de la Evaluarea Naţională s-ar datora politizării sistemului de învăţământ. Într-un comunicat de presă, MEN atrage atenţia că procentul de 75, 91% al mediilor de peste 5, obţinut la nivel naţional, este mai mic decât în 2010, când s-a înregistrat un procent de 85,97%, sau în 2011, când punctajul a fost de 81,79%.