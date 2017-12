Apar noi politicieni pe bandă rulantă, semn că fertilitatea a luat-o razna în politică. Unii sînt încă în incubator. Noi ne vom ocupa, în mod deosebit de prematuri. Ăştia pot fi uşor recunoscuţi. În primul rînd, fac pe şmecherii înainte de scurgerea cele opt luni aferente coacerii la minte. Nici nu şi-au şters bine mucii de la nas şi fac pe şmecherii. Îşi dau aere, ceea ce dovedeşte că sînt nişte nesimţiţi în devenire. Măcar acum, la început, ar putea să se abţină cîtuşi de puţin… Cu toate că se observă de la o poştă stratul protector de pamperşi de la fundul lor, fac pe deştepţii în politică încă din faşă! Aşa le este obiceiul din naştere. În secţia prematuri a politichiei noastre se orăcăie în draci. Nou născuţii demagogiei exersează oratoria de doi lei. Sînt unii care, după cum ştiţi, orăcăie chiar şi în plină maturitate politică. La ei, se numeşte deformaţie profesională. Avem destui politicieni care, ajunşi în diverse funcţii de conducere practică orăcăitul pe scară largă. Aţi văzut ce s-a întîmplat de cînd cu negocierile pentru formarea noului guvern. Cei de la UDMR orăcăie şi acum pe motiv că nu le-au fost satisfăcute doleanţele în ce priveşte aspiraţiile lor pentru diverse funcţii ministeriale. Alţii, în cazul relatat, s-au dat cu fundul de pămînt. Mult mai sensibil în zona feselor, Marko a dat cu pălăria de pămînt. Cînd e vorba de putere, politicienii prematuri se manifestă în fel şi chip. Unii, după cum am văzut, sînt zgomotoşi. Alţii orăcăie în linişte şi aşteaptă momentul prielnic ca să ţi-o tragă. La nivelul secţiei prematuri din maternitatea politică avem foarte mulţi lăudăroşi. Nici nu au ieşit bine din găoace şi se bat cu pumnul în piept. Cînd îşi dau cu pumnii în cap, pentru că mai apar şi astfel de situaţii, sună totul a gol. Prematurul din politică îşi ia des nasul la purtare, ca şi cum ar fi căciulă. Încerci să-i introduci biberonul în gură, ca să se hrănească, şi el îl scuipă pe jos. Cîtă risipă. Gestul tău nu este apreciat la justa sa valoare. Dacă-i arăţi biberonul, te acuză la forurile europene că atentezi la libertatea lui de exprimare. Pentru că are guriţa mică, zice el, insinuează că biberonul ar fi instrumentul parşiv prin care este obligat să-şi înghită propriile vorbe. De cum exersează primii paşi în politică, refuzînd orice sfat de bună credinţă, prematurul face numai trăznăi. Calcă în străchini, trage mîţa de coadă, trage semnalul de alarmă în tren, umple galoşii înaintaşilor partidului cu magiun expirat etc. Cînd gîngureşte în barbă, mimînd prematur maturitatea, pentru că nu este cazul la vîrsta lui, doar el ştie ce spune. În general, după ce trec de faza maternităţii, politicienii noştri mai mult gînguresc sau ciripesc atunci cînd vorbesc. În astfel de cazuri, discursul lor este greu de tradus, ceea ce le convine de minune în situaţiile cînd trebuie traşi la răspundere. Apar noi politicieni pe bandă rulantă, dovadă clară a creşterii productivităţii muncii în incubatoarele de specialitate. Ei sînt adepţii devizei conform căreia oul a făcut găina…