Matracuca se crede mai deşteaptă decît Ceauşeasca. E bună rău de gură! Te îmbîrligă, te ameţeşte, te îndulceşte… De cînd e băgată în seamă în exces, se pricepe la toate şi la toţi, chiar dacă nu e savantă de renume mondial, precum defuncta, specialistă în polimeri. La vîrsta ei, diverse individe, mult mai dotate, au fost trimise să facă şoseaua pe variantă. Matracuca e înţepată rău. De albine. Adevărul este că şi-a luat nasul la purtare, numărul 42. De atîta purtat, indiferent de anotimp, nasul ei s-a tocit. Matracuca are idei novatoare. Cînd descoperă oul lui Columb, cînd inventează roata de la căruţă. Sigur, i-ar sta mult mai bine în decorul unui concurs de idei trăznite! De necrezut, matracuca are o credibilitate ieşită din comun! În anumite sfere şi la diverse nivele. Ce-i iese pe gură se transformă în directivă. În ritmul ăsta, are toate şansele să ajungă secretar general al partidului. Ca orice fufă, matracuca este dîrză. Cînd găseşte un fraier, da’ cu brevet de mare şef, îl încalecă imediat. În timpul liber, matracuca face pe sfînta. Un lucru firesc de vreme ce s-a încurcat cu sfîntul Templar... Ideile sale costă enorm. Măcar dacă ar produce gaz, că e scump al dracului! Matracuca se mută tot timpul din cuibul de deasupra unui zbor de cuci. Asta este mesajul pe care l-a receptat după vizionarea piesei cu nume invers. A învăţat carte pe apucate, pentru că la şcoală exista un singur manual, zice ea. Matracuca se pricepe bine la rafturi, dovadă că şi-a pus bine toţi adversarii. Are vise şi obiective măreţe. Vrea să facă din rahat bici. S-ar putea să fie util pe vreme de criză. Se laudă unii că ne scot la mal pocnind din bici pe lîngă deştepţii care susţineau că noi sîntem imuni la toate cele ce sînt la fel şi pentru cei din ţările dezvoltate. Cu toate că este specialistă în sarcini, matracuca nu a rămas niciodată gravidă. Matracuca e în toate cele ce sînt. Unde calci, pe unde te întorci, indiferent de istorie, dai peste ea! Ceauşeasca era oarecum mai modestă. La nevoie, purta şi basma. Ca să nu se contamineze. Matracuca din capitalismul de cumetrie e mult prea scumpă şi fudulă. Înainte, ştiţi la care înainte mă refer, scumpă era doar patria noastră, Republica Socialistă România. Aşa-i spunea pe atunci. Matracuca stăpîneşte foarte bine teoria chibritului. E de-a dreptul expertă. Vorbeşte mult şi nu spune nimic, cu toate că nu se sfieşte să ne ţină discursuri şi să ne dea lecţii. Matracuca se laudă că are în sutienul ei preţios cheia succesului. Totul e să găsească broasca adecvată. În grabă, unii şi-au uitat broscuţele acasă. Matracuca are broscoiul ei cu cheiţă. Jucăuşă din fire, adoră jucărelele de acest fel. Matracuca se mai laudă că ar deţine secretul apei de ploaie autentice. Domnia sa afirmă că ceea ce bat factorii de răspundere în piuă este apa chioară. Din această cauză, nu progresăm! Matracuca are mintea la purtător. Avem de aşteptat pînă o să-i vină mintea la cap. Deocamdată, din cîte ştiu, s-a concentrat în zona feselor…