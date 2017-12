Matt Damon a revenit la forma sa naturală în timp record

Actorul american Matt Damon este pe cale să capete o reputaţie de rege neîncoronat al transformărilor pentru uşurinţa cu care se îngraşă şi slăbeşte pentru a interpreta un rol, o uşurinţă etalată pentru prima dată la Hollywood de Robert de Niro. De această dată însă Matt Damon a mai avut un motiv foarte personal, după ce fiica sa vitregă l-a poreclit „Matty Fatty”, în traducere Matty cel grăsuţ. Actorul şi-a dat seama că trebuie să reintre în formă şi să piardă câteva kilograme bune cât mai repede cu putinţă.

Starul hollywoodian a adunat circa 20 de kilograme în plus pentru recentul său rol din „The Informant!”, dar şi pentru a juca rolul Francois Pienaar, căpitanul echipei de rugby a Africii de Sud, în noul film al lui Clint Eastwood, intitulat „Invictus”. Matt Damon a mărturisit că nu a realizat cât de mare se făcuse după ce terminase filmările la „Invictus”, fiind convins să hainele sale intraseră la apă. Nici măcar şi o remarcă discretă din partea soţiei sale, Luciana, nu a fost suficientă pentru a-l trimite la sală. „Soţia mea crede că am o boală opusă anorexiei. Mă uit în oglindă şi am impresia că arată minunat”, a declarat Damon. „Trebuia să mergem la o petrecere şi eu să mă îmbrac într-un costum. Am tras haina pe mine şi m-am gândit: . Aşa că am pus un altul - şi acelaşi lucru. Al treilea, la fel. Aşa că i-am spus soţiei mele: ”, a povestit cu umor actorul. Când însă fiica sa vitregă l-a văzut căznindu-se să intre într-un costum, a râs cu poftă şi a început să-l strige Matty Fatty. Aşa că a început imediat un regim drastic presărat cu exerciţii şi jogging.

Matt Damon a câştigat premiul Oscar, în 1997, împreună cu actorul şi bunul său prieten Ben Affleck, pentru scenariul filmului „Good Will Hunting”. Anul viitor, este creditat cu şanse mari la Oscar pentru ambele roluri din „The Informant!”, în regia lui Steven Soderbergh şi în drama „Invictus”.