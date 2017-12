Matt Damon este un tată foarte grijuliu

Are trei fiice naturale şi una vitregă, iar actorul american Matt Damon recunoaşte că în ultimii ani s-a transformat într-un tată foarte grijuliu. ”Probabil sunt mult mai protector decât am fost vreodată, acum, că am copii. Soţia mea m-a poreclit: Red Alert, în traducere cod roşu. Uneori verific dacă micuţele răsuflă. Tind să fiu puţin supraprotector fără să încerc să fiu un părinte elicopter”, a recunoscut starul în vârstă de 40 de ani. Soţia sa, Luciana, a născut cel de-al treilea copil al cuplului, o fetiţă care a primit numele Stella Zavala, în luna decembrie. Cei doi mai au două fete biologice, Isabella, de 5 ani şi Gia, de 3 ani şi o cresc împreună pe Alexia, de 12 ani, fiica dintr-o relaţie anterioară a Lucianei.