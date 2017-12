Matt Damon face a doua nuntă

Actorul american Matt Damon şi soţia sa, Luciana Barroso, vor să-şi reînnoiască jurămintele la cea de-a opta aniversare a căsătoriei lor. Cei doi, care cresc împreună patru fiice, pe Alexia, de 14 ani, care a rezultat dintr-o relaţie anterioară a Lucianei Baroso, Isabella, de şase ani, Gia, de patru ani, şi Stella, de doi ani, doresc să celebreze cea de-a opta aniversare a căsătoriei lor cu o vacanţă într-o destinaţie romantică, însă nu au oferit alte detalii despre acest subiect. Actorul a întâlnit-o pe Luciana Barroso, fostă chelneriţă într-un bar, în 2003, la Miami, în Florida, în timpul filmărilor pentru „Stuck on You / Lipit de tine”. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2005, în cadrul unei ceremonii discrete care a avut loc la New York.