Actorul american Matt Damon şi soţia lui, Luciana Barrosa, aşteaptă un copil care se va naşte în curând. Actorul a anunţat că vor avea o fetiţă: „Sunt atât de fericit! Abia aştept s-o văd!”, a mărturisit acesta. Astfel, Matt Damon va fi înconjurat de şi mai multe femei. Are deja două fetiţe, Isabelle, de 4 ani, şi Gia, de 2 ani, fiind şi tatăl vitreg al lui Alexis, de 11 ani, pe care Luciana Barrosa o are din prima căsătorie.