Matt Damon & soţia şi-au reînnoit jurămintele

Dragostea nu a murit pentru ei, aşa că au simţit nevoia să îşi reînnoiască jurămintele. Matt Damon şi soţia sa, Luciana Barrosso, şi-au mărturisit încă o dată iubirea, sâmbătă, în St. Lucia. Astfel, aniversarea de opt ani de căsnicie a ieşit cu totul din banal. În plus, au dat dovadă că nu sunt nici superstiţioşi pentru că ceremonia şi petrecerea au avut loc într-o zi de 13. Matt Damon nu s-a uitat la bani şi a cheltuit aproape un milion de dolari numai pentru a închiria întreg hotelul Sugar Beach pentru cei circa 50 de invitaţi, aleşi pe sprânceană. Şi autorităţile locale au fost implicate pentru a le oferi invitaţilor lui Matt Damon intimitate încă de la sosirea pe aeroport şi drumul până la hotelul de cinci stele.

Printre invitaţi s-au numărat Ben Affleck şi Jennifer Garner, George Clooney, Brad Pitt şi Angelina Jolie, dar şi Michael Douglas şi Catherine Zeta-Jones. Cu aşa invitaţi era necesară toată discreţia localnicilor, mai ales că petrecerea s-a dorit cât mai originală. În acest sens, au fost respectate o serie de ritualuri specifice insulei caraibiene, şi-au rostit jurămintele la apus pe plajă, iar apoi a urmat o paradă de torţe.

Matt Damon şi Luciana Barrosso, barmaniţă într-un local din Miami, s-au cunoscut în 2003, pe când actorul se afla în oraş pentru a filma „Stuck on You / Lipit de tine”, regizat de fraţii Farrelly. Cei doi s-au căsătorit civil doi ani mai târziu, la New York, dar nu au avut niciodată o petrecere mare. Mireasa, de 36 de ani, a purtat o rochie înflorată în stil caraibian, iar cele patru fete ale cuplului, ca domnişoare de onoare, au purtat toalete asemănătoare. Matt Damon nu a vrut o ceremonie marca Hollywood, rostirea jurămintelor a durat numai 15 minute, iar petrecerea s-a vrut amuzantă şi foarte destinsă. Matt Damon a adoptat-o pe Alexia, fiica dintr-o relaţie anterioară a Lucianei Barrosso, iar împreună cei doi le-au adus pe lume pe Isabella, de şase ani, Gia, de patru ani şi pe Stella, doi ani. Cine ştie, acum, după a doua nuntă, poate vor încerca să facă şi un băieţel!