Matteo şi Loredana Ciobotaru au lansat un nou clip

Cu look-ul său de rastafan „mioritic”, Matteo a lansat, ieri, pe un post naţional de televiziune, videoclipul piesei „Lovaman”. Melodia este o colaborare cu două voci feminine, Lora şi Loredana Ciobotaru, iar filmările s-au desfăşurat la sfârşitul lunii trecute, în regia lui Dragoş Buliga. Single-ul a fost compus chiar de Matteo şi este conceput în variantă reggae, fapt pentru care nu puţini sunt cei care devin plictisiţi de acest asalt la scenă al unor „artişti” bronzaţi, cu accente jamaicane exersate în faţa oglinzii: Connect-R, Sonny Flame, Matteo, El Negro, Pacha Man etc.

Pentru că solistul a declarat într-o emisiune matinală că ultimul său cântec este deja vândut „pe foarte multe teritorii din afară”, iar în România „rupe”, ascultătorii de radio vor îndura, „day by day”, „i am yo lova, lova man a”. Dacă textul nu are decât avantajul că se sincronizează cu bass-ul, în schimb, o notă bună este dată în această piesă de prezenţa şi vocea câştigătoarei locului I la Secţiunea Interpretare a Festivalului Mamaia, ediţia de anul trecut, Loredana Ciobotaru.