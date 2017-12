Actorul american Matthew Broderick, operat la coloană în urmă cu câteva zile, a fost deja externat şi îşi petrece convalescenţa în reşedinţa sa din New York. Soţul actriţei Sarah Jessica Parker, cu care are trei copii, a suportat această intervenţie chirurgicală în weekend-ul trecut, într-o clinică din New York. ”Matthew a suferit o accidentare în timp ce făcea sport, cu ceva timp în urmă. Simţea durere în zona spatelui şi a suportat recent o intervenţie chirurgicală de rutină. A fost o procedură simplă. Se simte bine şi s-a întors acasă”, a declarat agentul de presă al actorului. Matthew Broderick a preferat să se opereze până încep repetiţiile la musicalul ”Nice Work if You Can Get It”, ce va fi pus în scenă pe Broadway, de săptămâna viitoare.

Matthew Broderick şi Sarah Jessica Parker s-au mutat în noua lor reşedinţă din Central Park West, în valoare de 21 de milioane de dolari, în decembrie 2010. Actorii au renunţat la vechea lor reşedinţă din West Village, care nu mai făcea faţă necesităţilor familiei lor, care s-a mărit odată cu venirea pe lume a gemenelor Marion Loretta Elwell şi Tabitha Hodge, născute pe 22 iunie 2009, cu ajutorul unei mame surogat. Cei doi actori mai au un fiu, James, născut în octombrie 2002. Matthew Broderick şi Sarah Jessica Parker s-au căsătorit în 1997.