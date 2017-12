Matthew McConaughey îşi lansează colecţia vestimentară

Actorul american Matthew McConaughey va lansa prima sa colecţie vestimentară, o linie de articole sportive pentru bărbaţi, în luna martie. Colecţia se va numi JKL, după numele fundaţiei de caritate Just Keep Livin\', înfiinţată de starul american în 2008, după moartea tatălui său. Această fundaţie încurajează copiii din lumea întreagă să adopte un stil de viaţă sănătos şi activ, prin intermediul educaţiei. ”În 1992, tatăl meu a murit, iar eu am înfiinţat fundaţia Just Keep Livin\'. Am făcut acest lucru pentru a păstra viu spiritul lui şi pentru a-mi aminti de lucrurile pe care le-am învăţat de la el”, a declarat McConaughey. În urma numeroaselor cereri primite de la prieteni şi de la fani care doreau să cumpere produse comercializate sub numele fundaţiei, actorul american a decis să extindă această marcă... de o manieră ceva mai matură. O parte din încasările generate de această colecţie vestimentară vor fi donate fundaţiei JKL.

Colecţia va fi lansată în magazinele din reţeaua Dillard din Statele Unite, în luna martie. Cu un design care încurajează stilul de viaţă activ şi aventuros, colecţia include şi articole vestimentare considerate inedite, precum pantaloni impermeabili, tricouri care se usucă foarte repede şi haine cu protecţie contra razelor ultraviolete. Preţurile variază între 49,9 dolari pentru un tricou şi 99 dolari pentru un hanorac.

Matthew Mcconaughey a devenit cunoscut în 1993, după rolul din comedia ”Marea ameţeală / Dazed and Confused”, construindu-şi ulterior o carieră strălucitoare la Hollywood, cu roluri ca acelea din filmele ”Eu cu cine mă mărit? / The Wedding Planner”, ”Cum să scapi de un tip în 10 zile / How To Lose A Guy In 10 Days”, ”Sahara” şi ”Aurul nebunilor / Fool\'s Gold”. Actorul american a putut fi văzut în 2009 pe marile ecrane în comedia romantică ”Fantomele fostelor iubite / Ghost of Girlfriends Past” şi a jucat rolul principal în drama ”The Lincoln Lawyer”, care a avut premiera în 2011.