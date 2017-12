Matthew McConaughey va fi din nou tată

Modelul brazilian Camila Alves, soţia actorului Matthew McConaughey, este însărcinată cu al treilea copil al cuplului, a anunţat vedeta americană, miercuri, într-un mesaj postat pe Twitter. Matthew McConaughey şi Camila Alves s-au căsătorit pe 9 iunie, în reşedinţa pe care cuplul o deţine în oraşul Austin din statul american Texas. ”La mulţi ani, America! Avem şi alte veşti bune: Camila şi cu mine aşteptăm venirea pe lume a celui de-al treilea copil al nostru”, a scris actorul pe Twitter. McConaughey a anunţat în martie că a decis să se mute cu soţia sa din California, întrucât doreşte să îşi crească copiii în statul lui natal, Texas. McConaughey şi Alves, care s-au cunoscut în 2007, au împreună un fiu, Levi Alves, născut pe 7 iulie 2008 şi o fiică, Vida Alves, născută pe 3 ianuarie 2010.

Matthew Mcconaughey, în vârstă de 42 de ani, a devenit cunoscut în 1993, după rolul din comedia ”Marea ameţeală / Dazed and Confused”, construindu-şi ulterior o carieră strălucitoare la Hollywood, cu roluri precum cele din filmele ”Eu cu cine mă mărit? / The Wedding Planner”, ”Cum să scapi de un tip în 10 zile / How to Lose A Guy in 10 Days”, \"Sahara\" şi ”Aurul nebunilor / Fool\'s Gold”. Actorul american a putut fi văzut în 2009, pe marile ecrane, în comedia romantică ”Fantomele fostelor iubite / Ghost of Girlfriends Past” şi a jucat rolul principal în drama ”The Lincoln Lawyer”, care a avut premiera în 2011. Actorul poate fi văzut, în această perioadă, pe marile ecrane, în filmul ”Magic Mike”, lansat vineri în America de Nord, în care joacă rolul patronului unui club de striptease masculin. Filmul a obţinut încasări de circa 50 de milioane de dolari în primul weekend de proiecţii.