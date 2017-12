Maurul Foleanu

Alegerile pentru şefia PDL Mangalia s-au derulat după un scenariu anost. Finalul a fost previzibil - Zanfir Iorguş preşedinte. De când a descălecat din PSD, domnul deputat s-a afirmat plenar ca unic şi de neegalat conducător. După un interimat agitat, cu multe momente de restrişte şi jale, domnia sa devine, în fine, preşedintele titular al PDL Mangalia! Şi dacă s-ar fi produs cel mai mare cutremur din lume, tot domnia sa ar fi ieşit preşedinte, fiind lăsat să candideze de unul singur! Ţinând cont de mersul istoriei, rămâne de văzut în ce măsură această victorie îl va avantaja pe domnul Iorguş, care şi-a făcut mai multe calcule. Sunt convins că domnul deputat, care nu are veleităţi de poet, nu a candidat de dragul amorului propriu. În condiţiile în care partidul pe care îl reprezintă se află în cădere liberă, mă tem că şi domnia sa trebuie să gândească de două ori înainte de a păşi în faţă. În perioada scursă de la ultimele alegeri locale, Zanfir Iorguş nu şi-a putut masca regretul de a fi pierdut fotoliul de primar al Mangaliei. Victoria de la parlamentare, chiar dacă, la prima vedere, pare a fi mult mai substanţială, nu l-a consolat deloc. Ca atare, atacurile furibunde la adresa lui Claudiu Tusac, actualul primar al Mangaliei, vorbesc de la sine despre starea sa de spirit. Confirmarea în funcţia de preşedinte al PDL Mangalia reprezintă o motivaţie în plus pentru a continua campania pe care a declanşat-o împotriva administraţiei locale. Este evident că Iorguş se pregăteşte pentru viitoarele alegeri locale, ţintind revenirea în fruntea Primăriei. Prevăzător, pentru a evita o nouă înfrângere, domnul deputat a declanşat campania electorală. De altfel, şi până acum, am asistat la acelaşi spectacol pătruns de un politicianism de provincie, fără cap şi coadă. Deloc întâmplător, cu prilejul alegerilor pentru şefia partidului, consilierul local Paul Foleanu, mâna sa dreaptă, a interpretat vechea partitură despre “tiranul Tusac şi tirania lui”. Ca un patefon stricat, domnul Foleanu a reluat aceleaşi critici perimate direcţionate către primarul Mangaliei. Nu este deloc greu să ne dăm seama pentru cine a bătut şaua… În cazul său, e de admirat tenacitatea cu care răspunde la priorităţile electorale ale domnului deputat! Este un fel de relaţie Basescu - Boc la nivel teritorial, cu avantaje şi pentru Paul Foleanu, care a devenit mai cunoscut din momentul în care a început să-l înjure politicieneşte pe Tusac. Cum s-ar spune, maurul şi-a făcut, cu precizie, şi de această dată, datoria. Ca politician, combate bine. Aştept ziua în care domnia sa ne va prezenta şi bilanţul marilor realizări obţinute în fruntea SC Neptun - Olimp. Mai ales că, în diverse situaţii şi ocazii, mentorul său s-a angajat, evident, în faţa ministrului Turismului, că “îşi va aduce o contribuţie inestimabilă la propăşirea turismului pe noi culmi de progres şi civilizaţie.” Chiar dacă, acum, victoria este dulce, consider că, în perspectiva a ceea ce urmează să vină, Zanfir Iorguş şi-a asumat o mare răspundere. Mai devreme decât cred unii, PDL urmează să dea explicaţii pentru starea naţiunii, una foarte proastă. S-ar putea ca, în acel moment, poziţia de lider a domniei sale să nu mai fie chiar atât de comodă. Ca politician, s-a erodat în pas cu partidul pe care îl reprezintă. Cum, sub sigla PDL, viitorul patriei se anunţă a fi mai mult decât sumbru, mă tem că, la ora alegerilor locale, capitalul electoral al domnului Iorguş va fi destul de subţire…