Mausoleul lui Michael Jackson, vandalizat

Mausoleul din Los Angeles în care a fost înmormântat Michael Jackson a fost vandalizat de fanii artistului, care au reuşit, marţi, să înşele vigilenţa dispozitivului de securitate şi au scris o serie de mesaje graffiti în memoria idolului lor. Administratorii cimitirului Forest Lawn - care au anunţat în luna iunie că au amplasat un dispozitiv draconic de securitate pentru a proteja Marele Mausoleu în care au fost înmormântate multe staruri - au descoperit mai multe inscripţii graffiti scrise pe zidurile monumentului funerar, a anunţat ”Los Angeles Times”. Site-ul TMZ.com a postat câteva fotografii cu aceste inscripţii, care glorifică memoria regelui muzicii pop, scrise cu vopsea neagră, dintre care se disting texte precum: ”Ne e dor de tine, îngerule” şi ”Te iubesc, Michael, te voi păstra întotdeauna în inima mea”.

Michael Jackson a decedat pe 25 iunie 2009, la Los Angeles, în urma unei supradoze de medicamente, la vârsta de 50 de ani. Poliţia americană a calificat moartea sa drept omucidere. La începutul acestui an, Conrad Murray, fostul medic personal al starului, a fost pus sub acuzaţie pentru omucidere. Pentru a comemora un an de la moartea sa, mii de fani au defilat, în urmă cu câteva săptămâni, prin faţa Marelui Mausoleu din cimitirul Forest Lawn, pentru a depune flori şi mesaje în memoria artistului american.