Maxim, cel mai ofertat “disponibilizat” de la FC Farul

Surpriza de pe lunga listă de disponibilizări alcătuită de conducerea Farului în această iarnă s-a numit Florin Maxim. Fundaşul stînga al grupării de pe litoral s-a numărat printre oamenii de bază ai echipei, fiind integralist în 15 meciuri din acest tur de campionat, marcînd şi un gol important în prima etapă, în victoria de la Buzău. În plus, Maxim a purtat cîteva etape şi banderola de căpitan, dar a renunţat la acest statut din cauza unor discuţii aprinse în vestiar. De altfel, fundaşul în vîrsta de 27 de ani a fost surprins de decizia conducerii clubului. “Nu mă aşteptam, dar dacă aceasta a fost alegerea lor, nu pot decît să o respect”, a mărturisit Maxim, care a primit deja mai multe oferte de transfer. “Nu este nimic concret, dar am primit cîteva telefoane de la echipe care sînt interesate de serviciile mele. Este însă prea devreme, pentru că abia a început vacanţa şi cluburile nu şi-au făcut încă planurile de viitor. Nici eu nu mă grăbesc pentru că am deja 27 de ani şi trebuie să analizez bine ofertele, pentru că mă gîndesc la familia mea. Nu ţin neapărat să plec în străinătate pentru că nici acolo nu umblă cîinii cu covrigi în coadă”, a declarat Maxim.

De remarcat că pe lista de trasferuri se află cei patru foşti componenţi ai Sportului Studenţesc transferaţi de clubul constănţean “cu surle şi trîmbiţe”: Florin Maxim, Răzvan Farmache, Marius Nae şi Florentin Cruceru. Ultimul a venit în această vară la Constanţa, dar a prins un loc de titular abia la finalul turului, cînd nu a avut contracandidat pentru postul de mijlocaş la închidere. “S-a destrămat din nou gaşca nebună”, a spus Maxim.