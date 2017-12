Mijlocaşul Alexandru Maxim vrea să plece de la VfB Stuttgart, deoarece are puţine şanse de a evolua după venirea pe banca tehnică a antrenorului olandez Huub Stevens, a anunţat, ieri, site-ul transfermarkt.de. Conform sursei citate, internaţionalul român, cotat la şapte milioane de euro, ar putea pleca de la Stuttgart în această iarnă, deşi mai are contract până în vara anului 2017. „Nu ne gândim la aceste lucruri în momentul actual. Singurul nostru gând în acest final de an se îndreaptă spre meciurile cu FSV Mainz, Hamburger SFV şi SC Paderborn”, a declarat directorul sportiv Jochen Schneider. În vârstă de 24 de ani, Alexandru Maxim nu mai prinde un loc de titular la VfB Stuttgart după venirea tehnicianului Huub Stevens, situaţie care s-a întâmplat şi în precedentul mandat al olandezului la gruparea şvabă.