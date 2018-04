Maxime de 20 de grade C, la malul Mării Negre! Vezi când!

Meteorologii anunță vreme în ușoară încălzire, la malul Mării Negre, în următoarele trei zile. Astfel, joi, 15 martie, temperaturile maxime se vor situa în intervalul 10 și 15 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 3 și 6 grade C. Vineri, 16 martie, maximele vor fi în creștere; astfel, ele vor fi cuprinse între 9 și 17 grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 6 și 8 grade C. Atât joi cât și vineri sunt anunțate și ploi, dar vom vedea și razele soarelui printre nori.

Sâmbătă, 17 martie, meteorologii anunță o zi excelentă pentru plimbări, temperaturile maxime ajungând până la 20 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -4 și 4 grade C; și în această zi este bine să aveți umbrele la dvs. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.