Maxime de până la 16 grade Celsius, în weekend!

După vreme rea răsare soarele, iar asta se va întâmpla duminică! Până atunci, potrivit prognozei meteo transmise de Administrația Națională de Meteorologie, vor mai fi două zile în care vom îndura frigul și ploile. Astăzi, în Dobrogea, vom avea parte de vreme închisă, cu precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 6 grade Celsius, iar cele minime între 1 și 3 grade C. Mâine, vremea se mai încălzește, așa că temperaturile maxime se vor situa între 9 și 12 grade C, iar minimele între 0 și 4 grade C. Cu toate acestea, cerul va fi mai mult noros și vor fi șanse de ploaie. Duminică, 22 martie, vremea va fi caldă, însă se vor mai ivi și câțiva nori. Meteorologii spun că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 16 grade C, iar cele minime între 0 și 5 grade C.