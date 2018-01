MAXIME de până la 18 grade C, la Constanța! Vezi când!

Primele 3 zile din ultima lună de iarnă aduc o vreme deosebit de frumoasă, la malul Mării Negre, cu temperaturi cu mult peste normalul acestei perioade potrivit meteorologilor. Astfel, joi, 1 februarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 12 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 0 și 4 grade C. Vineri, 2 februarie, mercurul în termometru va urca până la 14 grade C, în vreme ce minimele vor fi cuprinse între 3 și 7 grade C. Atât joi cât și vineri vremea va fi însorită. Sâmbătă, 3 februarie, meteorologii anunță temperaturi demne de o zi veritabilă de primăvară, la Constanța. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 18 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 7 și 9 grade C. În această zi sunt anunțate, însă, ploi, așa că dacă aveți de gând să ieșiți la plimbare ar fi bine să vă luați și umbrelele. Vom reveni cu eventualele modificări ale vremii, anunțate de meteorologi.

ÎN URMĂTOARELE 3 LUNI

Potrivit prognozei ANM, în luna februarie, temperaturile medii vor avea valori mai ridicate decât media climatologică în regiunile sudice, estice şi local în cele vestice şi apropiate de normal în rest. Și în martie, temperatura medie lunară a aerului se va situa peste norma climatologică în sudul şi sud-estul ţării şi va fi apropiată de normă în restul teritoriului. Tot potrivit ANM, în luna aprilie, temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal în sudul, sud-estul şi local în vestul ţării şi se vor situa sub mediile climatologice în celelalte regiuni.