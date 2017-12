Maximele nu vor mai depăși 17 grade C, la Constanța. Vezi când!

Toamna își intră serios în drepturi și la Constanța. Dacă în weekend temperaturile ne-au răsfățat cu maxime de peste 23 de grade C și mult soare, în următoarele zile acestea nu vor mai trece de 17 grade C și va fi înnorat. Astfel, miercuri, 27 septembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 19 grade C, în vreme ce minimele se vor încadra în intervalul 9 - 13 grade C. Joi, 28 septembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade C, în vreme ce minimele vor fi între 8 și 13 grade C. Vineri, 29 septembrie, se anunță o zi la fel de mohorâtă, cu temperaturi maxime care nu vor depăși 17 grade C; minimele vor scădea și ele, astfel că acestea se vor situa în intervalul 7 și 12 grade C. În toate cele 3 zile, meteorologii anunță nori și șanse mari de precipitații.