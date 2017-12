Maximilian a cântat la un eveniment aniversar

Rapperul Maximilian şi colegii săi de la Okapi Sound, constănţeanul Tranda şi rapperul Zhao, au fost invitaţii serii de vineri, în clubul Goblin, care a organizat petrecerea aniversară a primului an de la deschiderea sa din Constanţa. Chiar dacă data concertului a coincis cu Ziua Femeii, în club au fost deopotrivă numeroşi băieţi şi fete, care s-au distrat până în zori, pe ritmuri de hip hop. Spre dimineaţă, am reuşit să stăm de vorbă cu cei trei „crai” din rap-ul românesc actual, care s-au arătat încântaţi de eveniment, spunând că vor fi „harnici”, anul acesta şi vor veni curând cu proiecte noi.

„A fost foarte frumos, chiar dacă se putea şi mai frumos... Şi eu, cât şi publicul putem fi ceva mai „înţepaţi”, dar mereu mă simt OK, când vin la Constanţa. Nu ştiu dacă piesa mea, „Domnişoare”, este una potrivită pentru 8 Martie, dar dacă cineva o consideră astfel nu contest. Mă pregătesc să lansez, în această primăvară, noul meu album, „Maxim am spus”, pentru care am lucrat cu MefX, Guess Who, Grasu XXL, băieţii de la CTC”, a declarat Maximilian „Le urez domnişoarelor relaţii stabile... de o noapte, cu cel puţin unul dintre băieţii prezenţi la concert”, a spus, cu umor, Zhao. „A fost un concert frumos, lumea din Constanţa reacţionează bine la rap. Eu îmi promovez, în prezent, albumul „Evoluţie”, pe care am o piesă cu Maximilian”, a declarat şi rapperul Tranda.