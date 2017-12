Mayadin, ultimul refugiu al Statului Islamic

Mayadin este noua "capitală administrativă" a grupării jihadiste Statul Islamic în Siria, locuită deopotrivă de jihadiști și civili, și este ținta raidurilor aeriene din ce în ce mai devastatoare, a relatat joi publicația franceză „Le Monde“. Orașul, devenit centrul "califatului", va fi scena următoarei campanii terestre împotriva Statului Islamic, poate ultima, comentează sursa citată.

În prezent, Mayadin este scena unor tragedii permanente. Astfel, 60 de oameni, în majoritate deținuți, au fost uciși la 27 iunie în urma unui raid aerian asupra unei închisori în care Statul Islamic își închidea oponenții în acest oraș sirian de pe malul Eufratului, la 500 km est de Damasc și la 100 km de granița cu Irakul.

În noaptea de 25 spre 26 mai, 106 persoane, între care 40 de copii, au fost ucise după raiduri ale coaliției internaționale împotriva unui cartier locuit de presupuși membri ai Statului Islamic. La 18 iunie, asupra orașului s-au abătut rachete balistice iraniene. Cu o zi înainte, raidurile au vizat o școală, un oficiu poștal, un fost comisariat și împrejurimile unei clinici, ucigând o familie de patru persoane, refugiați din Deir Ezzor (est), capitala provinciei cu același nume, unde de mai bine de doi ani se duc lupte neîntrerupte între gruparea jihadistă și regimul sirian. Nici localitățile din jur nu sunt mai ferite de violențe.

Mayadin datorează acest potop de foc reputației sale de neinvidiat de a fi "noua capitală administrativă" a Statului Islamic după regruparea a sute de combatanți jihadiști, în timp ce fiefurile grupării de la Mosul, în Irak, și de la Raqqa, în Siria, sunt pe cale să fie recucerite de forțele antijihadiste. Printre acești combatanți se află "HVT" („high value targets“ sau ținte de înaltă valoare adăugată, potrivit terminologiei coaliției internaționale). "Gruparea Statul Islamic a redesfășurat eșalonul superior de cadre, inclusiv comandamentul de operațiuni externe, în regiunea Mayadin din momentul în care Statele Unite și aliații lor din teren au început să încercuiască Raqqa. De fiecare dată când coaliția se apropie, Statul Islamic se deplasează", remarcă Jennifer Cafarella, analistă la think tank-ul american Institute for the Study of War, citată de „Le Monde“.