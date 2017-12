Mayvelis Martinez Adlum încă nu poate evolua la CSV 2004 Tomis

Ultima achiziţie a formaţiei feminine de volei CSV 2004 Tomis, cubaneza Mayvelis Martinez Adlum, nu poate evolua încă pentru echipa constănţeană. Extrema sosită de la campioana României, CSU Metal Galaţi, aşteaptă actele de transfer pentru a putea fi legitimată de formaţia constănţeană. Astfel, după ce a ratat prima etapă din campionatul intern, jucătoarea de culoare nu va putea evolua nici în Cupa României, întrecere care va începe pentru fete vineri, la Botoşani. „Mayvelis a ajuns la echipă cu două zile înainte de debutul campionatului şi, aşa cum se ştie, sportivii din Cuba au unele probleme cu actele, care durează destul de mult. În plus, ea nu este încă pregătită să joace. Are nevoie de o perioadă de pregătire pentru a reveni la forma pe care noi o cunoaştem”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Aleksandar Boskovic. Chiar şi aşa, transferul realizat pe ultima sută de metri de CSV 2004 Tomis va întări considerabil atacul formaţiei constănţene. Alături de croatele Katarina Barun şi Mira Topic, slovaca Martina Konecna şi cehoaica Ivana Plchotova, Mayvelis Martinez se anunţă a fi şi ea una dintre “gurile de foc” ale Tomisului. „Mayvelis era exact omul care ne trebuia. Este o jucătoare cu o mare experienţă şi cred că va fi unul din stîlpii echipei”, a spus preşedintele CSV 2004 Tomis, Cristian Zgabercea. Componentă de bază la Metal Galaţi în ultimele două sezoane, alături de care a evoluat şi în Liga Campionilor sezonul trecut, cubaneza Mayvelis Martinez Adlum spune că Tomisul reprezintă o nouă provocare pentru ea. Cu o experienţă vastă la cei 32 de ani, May (aşa cum este poreclită de colege!) vrea să cîştige un titlu şi alături de formaţia constănţeană, după cele două obţinute la Galaţi. „Avem o echipă foarte bine echilibrată pe posturi, la fel cum va fi şi lupta din acest sezon în campionatul intern. Este bine pentru noi că am reuşit un început bun de campionat, dar acesta va fi unul lung şi trebuie să luptăm la fel şi de acum înainte. Cred că au venit foarte multe jucătoare de valoare în România, iar acest campionat va fi unul dintre cele mai puternice de pînă acum. Eu îmi doresc să obţin un nou titlu de campioană, iar de această dată va fi cu Tomis”, a spus Mayvelis Martinez. Avînd în spate numeroase selecţii în puternica reprezentativă a Cubei, Martinez se poate lăuda şi cu o medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004. Este cea de-a doua jucătoare de culoare care va evolua pentru CSV 2004 Tomis, după ce anul trecut a jucat la Constanţa americanca Sherissa Livingston.