Măzărache, noul atacant al Farului

Site-ul oficial al FC Farul Constanţa a anunţat marţi, 18 august, faptul că atacantul Simon Măzărache este noul jucător al clubului de la ţărmul mării, urmând să evolueze în tricoul alb-albastru în sezonul viitor al Ligii a 2-a. În vârstă de 27 de ani, Măzărache are o experiență importantă la nivelul Ligii 1, disputând 87 de partide pe prima scenă a fotbalului românesc, după ce a mai jucat pentru Juventus București, CSU Craiova, Concordia Chiajna și CS Mioveni.

„Am ales Farul pentru că au insistat cel mai mult, am fost dorit aici de toată lumea. Sunt fericit că am ajuns la Constanța și sper să facem o treabă bună. Este un lucru frumos să ai o responsabilitate, să vii la un club de tradiție, unde este nevoie de jucători cu experiență. Împreună cu ceilalți băieți, sperăm să reușim ceea ce așteaptă toți suporterii Farului. În primul rând, să ne calificăm în play-off, apoi să ne luptăm la promovare. Îi știu pe ceilalți jucători din lot din meciurile directe, am jucat în aceeași echipă cu Panait și Carabela, așa că nu o să fie nicio problemă să ne cunoaștem bine și să fim omogeni”, a spus Simon Măzărache, care are în palmares 9 goluri și 7 pase decisive în prima ligă. În sezonul trecut, atacantul a disputat barajul de promovare în Liga 1 cu fosta sa echipă, CS Mioveni, pierdut în “dubla” cu Chindia Târgoviște: „În primul meci s-a văzut diferența între Liga 1 și a 2-a, alt ritm, altă valoare. În al doilea joc a fost egalitate, iar ei au rămas în prima ligă”.

Noul atacant al alb-albaștrilor este convins că sezonul viitor al Ligii a 2-a va fi unul spectaculos, iar FC Farul re puterea de a se lupta pentru promovare. „Anul trecut, toată lumea a zis că promovează Rapid și Petrolul, dar au fost surprize. Anul acesta sper să fim noi surpriza. Nu este o diferență foarte mare între echipe, oricine poate să bată pe oricine. De aceea, cred că o să fie cel mai interesant campionat din ultimii ani. Pe mine nu mă interesează alte echipe, ci doar ce facem noi la Farul. Nu trebuie să ne uităm la nimeni, doar la noi. Așa am făcut și în sezonul trecut, când eram la Mioveni, am fost foarte uniți, l-am avut pe Raul Costin care ne-a strâns ca pe o familie. Sunt convins că așa va fi și la Constanța, pentru că sunt mulți băieți de caracter. Farul a fost singura echipă care nu ne-a dat nicio șansă, ne-a pus probleme foarte mari în meciul din sezonul trecut. Cred că și acel joc pierdut cu 2-0 la Constanța m-a făcut să aleg acum Farul”, a explicat Simon Măzărache, care a transmis și un mesaj suporterilor: „Să vină alături de noi, să aibă încredere, pentru că suntem o echipă tânără!”