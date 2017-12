Mazăre a inspectat carele, scena şi... fetele

Pregătirile pentru cea de-a doua ediţie a Carnavalului Mamaia au intrat în linie dreaptă. Ieri după-amiază au avut loc repetiţiile pentru mult-aşteptatul Carnaval de la Mamaia, unul dintre cele mai importante evenimente estivale şi deja simbol al mondenei staţiuni. O parte din cluburile participante au adus carele alegorice în parcarea de lângă hotelul Perla, pentru a fi văzute de primarul Constanţei, Radu Mazăre, presă şi curioşi, iar apoi au plecat pe traseul de pe faleză, până la Piaţeta Cazinoului, pentru repetiţii la scena Fashion TV. Primarul Radu Mazăre s-a arătat încrezător în startul noii ediţii, cu toate că se aştepta ca unele care alegorice să fie mai pompoase, după cum a şi precizat. Carnavalul Mamaia 2013 începe, aşadar, sâmbătă, de la ora 21.00, pe scena Fashion TV din Piaţeta Cazinoului, însă defilarea carelor alegorice, care se vor deplasa spre Piaţetă, va porni din parcarea de lângă hotelul Perla, la ora 20.00. Intrarea şi participarea publicului la evenimente sunt libere.

INSPECŢIE Radu Mazăre şi-a făcut punctual apariţia, în jurul orei 18.00, în parcarea de lângă hotelul Perla, într-un autoturism de teren galben şi decapotabil. El a fost luat în primire întâi de fetele de la Princess Summer Club şi Coyote Ugly, care l-au îmbrăţişat şi l-au pupat. Apoi a fost luat în primire de jurnalişti şi a inspectat carele alegorice, urcând pe câteva din acestea. Printre cei care au mai participat la inspecţie s-au numărat şi fratele primarului, Mihai Mazăre, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Constanţa, Liviu Tramudana, directorul Fashion TV România, Nelu Mirea, preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, dar şi şeful Poliţiei Locale Constanţa, Daniel Bratu. „Cele mai importante sunt fetele, că pentru ele vin carele! Am făcut inspecţia carelor, ca să stabilim ordinea lor şi care este cel mai impozant va fi primul pe care voi urca şi eu la defilare. Sincer să fiu, unele m-au cam dezamăgit, mă aşteptam să fie mai pompoase, la valoarea investiţiilor pe care le-au făcut în staţiune, dar poate la anul. Nu le-or mai fi rămas bani... şi aşa vara-i scurtă, nu vedeţi ce vreme avem? Dacă va ploua, vom fi nevoiţi să amânăm, că altfel nu se poate, ni se udă penele, costumele, fetele. Publicul o să decidă dacă sunt mai importante carele sau fetele, ca aspect. S-ar putea să existe care mai mici şi fete mai... importante. Sau invers. E o metodă bună de promovare a turismului... să vedeţi ce se întâmplă sâmbătă!”, a declarat primarul Constanţei, care a făcut o comparaţie între postura sa şi cea a personajului pe care îl va întruchipa la deschiderea Carnavalului. „Sâmbătă, voi fi Regele Soare, Ludovic al XIV-lea, cu 18 copii, care a domnit vreme de 72 de ani. Eu am ales astfel. Mai toţi conducătorii au avut mulţi copii şi multe iubite. Pe undeva, mă regăsesc în personaj, dacă ne gândim la... iubite sau dacă ne gândim la faptul că domnia lui a fost una dintre cele mai prospere perioade ale Franţei şi la faptul că perioada aceasta e una dintre cele mai prospere perioade ale staţiunii Mamaia şi ale oraşului Constanţa. Nu vreau să stau atât pe „tronul” de primar cât a stat Ludovic al XIV-lea pe cel al Franţei. Eu sunt mai înalt decât se spune că era regele, dar tot o să port tocuri şi o să am grijă ca şi „curtezanele” de lângă mine să fie şi ele înalte şi tot pe tocuri. Am probat costumul, este încă în lucru, pentru că are multe accesorii şi îmi place”, a mai precizat Radu Mazăre.

CARE DIVERSE PENTRU PETRECERI ALESE „Avem un car pentru fete grăsuţe... sunt, aşadar, pentru toate gusturile”, a glumit primarul Constanţei, inspectând unul dintre care, „transformat” dintr-un camion militar rusesc din 1969 într-un vehicul al distracţiei. În forme de scoică, barcă, bazin sau, pur şi simplu, remorci şi camioane frumos decorate, în culori vii, cu boxe şi pupitru pentru DJ special instalate, carele s-au aliniat la start în parcare şi au pornit pe lângă Aqua Magic spre Piaţeta Cazinoului, după inspecţia primarului.

Printre cele mai „de senzaţie” apariţii de la repetiţii au fost şi fetele de la Coyote Ugly, care au venit cu o maşină de teren decapotabilă şi cu... peste 20 de motociclete cu bikeri de la clubul moto Dracula’s, care au făcut „gălăgie” cu motoarele.

Unul dintre cele mai bine pregătite care la această repetiţie a fost cel de la Princess Summer Club, cu fete pe care le-a admirat şi pupat chiar şi primarul, iar managerul clubului, Oana Craioveanu, a declarat că au aşteptat cu nerăbdare Carnavalul. „Suntem pregătiţi şi am aşteptat cu mare drag Carnavalul, iar carul nostru reprezintă, practic, plaja-club de la Princess în miniatură. S-au investit câteva mii de euro pentru car. Ce vedeţi pe car veţi vedea şi la club, sâmbătă vom avea şi mai multe „prinţese”, iar în timpul verii vom veni cu noi surprize, dintre care două foarte mari. Vorbim despre artişti internaţionali, dar nu dezvăluim nume, deocamdată”, a declarat managerul Princess Summer Club, Oana Craioveanu.

REPETIŢII PE SCENA FASHION TV Pe traseu, carele au fost „inspectate” cu atenţie şi de turiştii curioşi, care s-au oprit din drum sau alte activităţi pentru a urmări defilarea. Odată ajunse în Piaţeta Cazinoului, carele au tras pe rând în faţa scenei Fashion TV, pentru prezentare. Pe scenă au avut loc şi alte repetiţii, sub supravegherea primarului şi atenta îndrumare a directorului Fashion TV România, Nelu Mirea. Surprizele rezervate deschiderii de sâmbătă seară vor implica atât imnul „Viva Mamaia”, cât şi numeroşi salvamari adevăraţi din staţiune. Aşadar... cluburile s-au mobilizat, carele s-au deplasat, fetele s-au costumat, iar primarul... a inspectat. Carnavalul poate să înceapă!

Organizatorii megaevenimentului care ia startul în acest weekend sunt Primăria Municipiului Constanţa şi Fashion TV, cu sprijinul Asociaţiei Patronale Mamaia şi al Asociaţiei Litoral - Delta Dunării.