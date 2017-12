Mazăre a recomandat vot împotriva moţiunii pentru evitarea instalării unui Guvern poliţienesc condus de Băsescu

Preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, a declarat ieri că le-a recomandat deputaţilor PSD de Constanţa să voteze împotriva moţiunii de cenzură. “Consider că acest Guvern nu este coerent, nu este unul care să aibă direcţii şi proiecte clare de dezvoltare. De asemenea, cred că dezvoltarea se bazează pe banii proveniţi din investiţiile străine, ca rezultat al constrîngerilor din celelalte ţări europene, şi din banii proveniţi de la românii care lucrează în străinătate, dar pentru care Guvernul Tăriceanu nu are niciun merit. Pe noi, cei din Constanţa, nu ne-a ajutat sub nicio formă acest Guvern, aşa cum nu ne-a ajutat nici Guvernul Tăriceanu I, însă nu puteam să mă gîndesc la un vot favorabil moţiunii, pentru reinstalarea unui Guvern poliţienesc condus de Traian Băsescu. Nu puteam să le recomand parlamentarilor PSD să voteze o moţiune prin care ar fi urmat să se întoarcă Sulfina Barbu la Ministerul Mediului! De aceea, le-am recomandat să voteze împotriva moţiunii, cu toate că sînt nemulţumit de Guvernul Tăriceanu II. Mai bine mă conduce Dracu, decît Tat’su’!“, a spus Radu Mazăre. La rîndul lui, prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constinescu, a adăugat că votul din Parlament reprezintă un semnal de alarmă pentru Guvern, care trebuie să-şi reconsidere atitudinea faţă de autorităţile locale, de primarii PSD, care sînt cei mai mulţi în ţară, faţă de principiul egalităţii şi echilibrului folosirii fondurilor publice. Nicuşor Constantinescu a adăugat că Guvernul Tăriceanu II nu trebuie să acorde fonduri în mod discreţionar şi unilateral, pe criterii politice. \"Este normal ca oraşul Hîrşova, cu o conducere liberală, să primescă direct de la Guvern 250 de miliarde de lei vechi numai anul acesta, iar alte localităţi să nu primescă nici măcar un leu, doar din cauza faptului că au primari PSD? Nu am nimic împotriva oraşului Hîrşova, dar spun asta ca principiu. Dacă împarţi trei paie, le dai în mod egal, nu doar într-un singur loc“, a spus Constantinescu.