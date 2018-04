Mazăre: Nicușor Constantinescu e disperat să revină în țară

15:58:07 / 08 Octombrie 2014

justitie divina

De ce nu intelegeti ca totul se plateste,chiar daca ai furat si nu te-a prins ...e doar o chestiune de timp si vei plati .Iar voi politicienii care atzi furat nu doar banul public ci si viatza romanilor vetzi da socoteala pana la urma in fata lui Dumnezeu,pronia cereasca deja se manifesta ...cancer ,alea,alea. In rest ce sa zic ,nu as vrea sa fiu in pielea voastra nici daca as avea de 10 ori mai multi bani decat voi.