L-am văzut interpretându-l pe împăratul Cezar, l-am urmărit întruchipându-l pe domnitorul Ștefan cel Mare, însă niciunul dintre rolurile de până acum nu se va compara cu ultimul pe care îl va juca primarul Constanței, Radu Mazăre, în această vară la Carnavalul din Mamaia: Ramses. În 30 august, Radu Mazăre îl va „aduce“ pe scena din piațeta Cazino pe Ramses II, al treilea faraon al celei de-a XIX-a Dinastii a Egiptului, Noul Regat. A fost cel mai mare, cel mai celebru și cel mai puternic faraon al Egiptului antic. Tocmai de aceea, primarul promite că această ediție a Carnavalului va fi mult mai fastuoasă, extrem de mistică și cu mult mai puține implicații religioase decât au fost în cazul lui Ștefan cel Mare. Caracterul mistic al Carnavalului va fi dat, spune Mazăre, și de animalele de circ ce îl vor înconjura pe scenă. Pentru asta, primarul a fost ieri seară la un spectacol al circului Americano Vargas, pentru a discuta cu reprezentanții săi și a vedea ce numere ale animalelor vor putea fi adaptate pentru spectacolul cu Ramses. „Aș vrea să am alături de mine și personalități, însă nu m-am gândit încă la cineva anume, pentru că abia zilele acestea vor fi definitivate scenariul, momentele și personajele. În funcție de personaje ne vom gândi și ce invitați vom avea. Oricum, e destul de muncă, pentru că cel care scrie scenariul a luat zece cărți despre Egiptul antic. Mai am o documentare foarte sofisticată făcută de Codrin Ștefănescu din niște cărți de-ale lui. E un pic mai dificil de pus în scenă“, ne-a dezvăluit Radu Mazăre.

CÂRCOTELI ALE UNOR NEPUTINCIOȘI În intepretarea lui Ramses nu vor exista implicații religioase. Existența unor astfel de accente în Carnavalul în care Mazăre l-a întruchipat pe Ștefan cel Mare a fost însă criticată de câteva voci. „La 30.000 de oameni sigur că se găsesc și câțiva cârcotași“, a spus Mazăre. În cazul rolului Ștefan cel Mare, primarul spune că a discutat cu Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru a se asigura că nu exagerează și că respectă întocmai adevărul istoric și înainte, și după spectacol. „Tot spectacolul a fost mai mult decât cuviincios“, au fost cuvintele înaltului prelat. „De cei care acuză sunt sătul. Pentru orice fac se găsesc niște neputincioși care să acuze. La casele pentru tineri am fost acuzați că băgăm banii acolo, la casele pentru săraci ni s-a reproșat că se supără vecinii din cauza locației alese. Când am făcut iluminatul public în Mamaia, s-a spus că l-am făcut ca să am lumină când mă duc acasă... Orice fac, se găsesc niște cârcotași. Așa e în viață“, a concluzionat primarul.