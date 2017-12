Mazăre rămâne în arest

Fostul primar al Constanței Radu Mazăre rămâne în Arestul Capitalei, după ce judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) i-au respins, ieri, cererea de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, cea a arestului la domiciliu. Decizia magistraților nu este definitivă și poate fi contestată tot la ICCJ. În timpul audierilor de miercuri, atunci când s-a judecat cererea, avocatul lui Mazăre, Tiberius Bărbăcioru, a afirmat că măsura arestului preventiv nu se mai justifică. ”Nu mai este necesară în condițiile în care, așa cum rezultă din actele Parchetului, mai sunt de audiat trei martori. Mazăre nu înțelege de ce, pentru audierea a trei martori, este necesar să stea până la sfârșitul lunii în arest. A reiterat faptul că și-a dat demisia din funcția de primar, deci nu mai poate influența sub nici o formă martorii”, a declarat Bărbăcioru. Radu Mazăre este arestat din 2 aprilie, după ce procurorii DNA l-au pus sub învinuire pentru presupuse fapte de corupție ce ar fi fost săvârșite în perioada 2006 - 2009. Pe de altă parte, Mazăre se va afla, astăzi, la Tribunalul Constanța, unde va începe procesul într-un dosar disjuns din cel al retrocedărilor de la București și care a fost instrumentat de procurorii constănțeni, care îl acuză de „săvârşirea infracțiunii de abuz în serviciu“. „E același dosar în care este vizat terenul de sub Cazinoul din Mamaia, unde eram acuzat la București că era domeniul public și la Constanța că nu e domeniul public, că e privat, în care la București mi se spunea că făcea 15 milioane de euro și aici că valora cinci milioane de euro“, a declarat Mazăre, în urmă cu câteva luni.