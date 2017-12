Mazăre şi Constantinescu au câştigat detaşat

În conformitate cu numărătoarea paralelă a PSD Constanţa, după centralizarea rezultatelor în 50% din secţiile de votare din Constanţa, Radu Mazăre a câştigat cel de-al patrulea mandat de primar al Constanţei, cu circa 65% dintre sufragiile valabil exprimate. Şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, era confirmat pentru un nou mandat, după centralizarea a 7% din secţiile de votare, care îl dădeau drept câştigător al scrutinului cu peste 60% din sufragii. Primarul Constanţei a declarat că nu a avut emoţii cu privire la rezultat, ci doar cu privire la procent: „Nu mi-ar fi plăcut să fiu cu mult sub rezultatul de acum patru ani. Am spus de la început că nu vreau să îmbătrânesc în politică şi că nu particip la vot fără susţinere populară. Şi când am intrat în lupta electorală ştiam pe ce mă bazez. Mulţumesc celor care m-au votat. La fel ca în ultimii 12 ani, şi în următorii patru ani, voi fi primarul tuturor. Voi continua toate programele de până acum, pentru că am văzut că alegătorii noştri au votat în cunoştinţă de cauză”. Îndemnat de reporteri să vorbească despre contracandidaţi, Mazăre a declarat zâmbind: „Am constatat, în cele patru campanii pe care le-am avut, că unora dintre contracandidaţi le ia Dumnezeu minţile. Acum patru ani a fost unul cu elefantul, acum a fost ăsta care şi-a tras primărie particulară... Le ia Dumnezeu minţile şi unii rămân aşa... Dacă se ocupă Nicuşor Constantinescu de Sănătate, o să facă lux la Palazu Mare. Şi sunt şi locuri libere. În ce îl priveşte pe Băsescu, am spus întotdeauna că are carismă şi că a fost locomotiva PDL. Diferenţa dintre mine şi el este că eu construiesc, iar el a dărâmat. Şi acum, fiecare e cu scadenţa lui. Se vede şi la ei, se vede şi la mine, căci constănţenii au arătat clar pe cine preferă. Nu-s suficiente băile de mulţime”.

În ce priveşte proiectele sale, Mazăre a afirmat că nu ia oraşul de la zero, ci intenţionează să continue programele pentru care a fost votat. „Sunt multe de schimbat, deoarece în ultimii şapte ani am avut numai frâne guvernamentale. Ca stil de conducere nu schimb nimic. Nu repar Cazinoul din banii constănţenilor pentru a-l închiria apoi pe un preţ de nimic. Am ca proiect investiţii în eficientizarea sistemului de încălzire, care să genereze o gigacalorie mai ieftină pentru constănţeni. Voi continua proiectele sociale, promovarea turismului şi construcţia de locuinţe”, a mai spus Radu Mazăre. El a mai arătat că, în conformitate cu veştile pe care le avea aseară din judeţ, PSD a pierdut lupta electorală pentru primăriile Mangalia şi Cernavodă. În schimb, au câştigat alegerile Titu Neague (USL) la Bărăganu – 88%, Valentin Saghiu (PSD) la Murfatlar, Cristian Cîrjaliu (PSD) la Agigea – 75%, Gheorghe Cenuşă (PSD) la Dumbrăveni – 62,16%, Cristea Gâscan (USL) la Independenţa – 50,2% şi Ion Beiu (USL) la Saligny – 59,21.