Mazăre şi fiul său, primii români care au defilat la carnavalul de la Sao Paolo

Între un asalt al funcţionarilor băsescieni şi un congres PSD, non-conformistul primar al Constanţei, Radu Mazăre, a avut parte, săptămâna trecută, de o experenţă inedită: a participat, alături de fiul său, Răducu, la celebrul carnaval de la Sao Paolo din Brazilia, al doilea festival de acest gen din ţara sambei, în faţa a 50.000 de spectatori din toată lumea. Mazăre a răspuns unei invitaţii venite din partea reprezentanţilor celebrei Şcoli de Samba Vai - Vai de a dansa pe carul alegoric împreună cu fiul său. Pasionat de sporturi extreme şi de ritmurile fierbinţi sud-americane, Mazăre nu s-a dat în lături de la a trăi pe viu senzaţiile pe care le oferă un carnaval plin de dans, muzică şi culoare. „A fost ceva senzaţional să vezi 40.000 de oameni defilând pe celebrul sambadrom”, a afirmat Mazăre. El a declarat că atmosfera a fost fantastică în condiţiile în care, alături de el şi fiul său, pe carul alegoric s-a aflat şi celebrul campion mondial de fotbal, brazilianul Cafu. „În melodia compusă pentru defilarea din acest an, fiecare strofă avea câte o temă. Şi pe tema respectivă era construit câte un car alegoric, mare cam cât o vilă cu două - trei etaje. Fiecare car a avut mai multe trene, cu specificaţia că o trenă este formată din 100 - 150 de oameni costumaţi într-un anumit fel. În total, Şcoala Vai - Vai a avut 4.000 de persoane care au defilat”, a explicat Mazăre. El şi Răducu au dansat pe carul cu tematica „Globalizarea în fotbal”: „Este adevărat că am nimerit la fotbal, care nu este sportul meu preferat, însă aşa a fost să fie. Cafu a defilat într-o minge de fotbal care, în mijlocul sambadromului, s-a deschis, iar eu şi Răducu, flancându-l de-a dreapta şi de-a stânga carului, am fost îmbrăcaţi în fracuri albe cu joben. Foarte interesante costume şi greu de realizat! Numai jobenul costa în jur de 200 de euro. Pentru un asemenea festival se cheltuiesc zeci de milioane de euro”. El a adăugat că fiecare car era împins de aprox. 25 de oameni. De asemenea, cei care au defilat pe carul alegoric au fost urcaţi „la posturi”, înainte de spectacol, cu macaraua. Potrivit spuselor lui Mazăre, Şcoala de Samba Vai - Vai s-a clasat, din păcate, doar pe locul trei, din cauza unei defecţiuni la unul din carele alegorice ale şcolii. Punctajul a fost anunţat după câteva zile de către un juriu care punctează vestimentaţia, ambianţa, dansul, muzica. „Toată defilarea a durat aprox. o oră şi jumătate, timp în care 4.000 de oameni ai Şcolii Vai - Vai şi 500 de toboşari au creat o atmosferă explozivă. Toată lumea trebuie să ştie să cânte, să ştie versurile, să danseze, să se sincronizeze. Eu şi fiul meu suntem mândri că suntem primii români care am defilat la carnavalul de la Sao Paolo”, a afirmat Mazăre, adăugând că ar fi greu să se organizeze aşa ceva în Mamaia. „Ceea ce aveam noi în minte despre carnaval, că se petrec jafuri şi bătăi, nu este adevărat. Se defilează doar pe sambadrom, unde totul este organizat nemţeşte. Este şi o manifestare de bucurie, dar şi o demonstraţie de capacitate organizatorică foarte mare”, a spus Mazăre. La rândul său, Răducu a spus că a petrecut clipe de neuitat la carnavalul de la Sao Paolo, unde toate lumea se bucura, dansa şi se simţea bine. El a adăugat că a fost încântat să-şi revadă prietenii de la Vai - Vai. „Sunt mândru că am luat parte la un asemenea eveniment unic, într-o atmosferă incredibilă de sărbătoare”, a spus Răducu.