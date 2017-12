Mazăre şi Mihaela Rădulescu, singuri pe lac

Ceva mai mult de o lună a mai rămas pînă la etapa Class One Grand Prix, ce se va desfăţura la Constanţa. Autorităţile locale împreună cu reprezentanţii Power Marine şi cei ai Federaţiei Internaţionale pregătesc în cel mai mic amănunt cursa ce va avea loc la sfîrşitul lunii august. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi vedeta de televiziune Mihaela Rădulescu au făcut vineri o ieşire pe lacul Siutghiol, la bordul unui catamaran. Pentru început, Radu Mazăre i-a explicat vedetei TV cîteva din regulile de bază în ceea ce priveşte manevrarea bărcilor, după care cei doi au pornit într-o cursă demonstrativă. După ce a prins foarte repede cum stă treba cu manevrarea bărcilor, Mihaela Rădulescu a pornit în cursă alături de primarul Mazăre. „M-a lăsat să trec prima! Radu Mazăre este mult mai experimentat, pot spune deja profesor într-ale sporturilor pe apă. Eu, una, sînt înnebunită după astfel de sporturi“, a spus Mihaela Rădulescu. La rîndul lui, Mazăre a afirmat că sporturile pe apă sînt frumoase, dar solicitante. „S-a descurcat bine Mihaela Rădulescu. Sportul ăsta este unul frumos, ca mai toate cele de apă, dar este totuşi solicitant. Priviţi cîte semne am pe mine! Catamaranul ăsta e destul de greu de manevrat. Sportul acesta poate prinde la români. După cum se ştie, se construieşte în Portul Tomis marina. Nici nu ştiţi cîte solicitări pentru locuri de ambarcaţiuni cu vele sau cu motor sînt pentru a fi ţinute acolo. Sînt convins că, într-un an, o să vedeţi o marină la fel ca în alte ţări ale lumii“, a declarat Mazăre. Cursa demonstrativă a fost organizată de Power Marine. Alin Vintilă, project manager Power Marine, a explicat că, anul acesta, vor fi organizate două evenimente speciale cu ocazia cursei de Class One Grand Prix, dedicate fanilor acestui sport. Primul dintre acestea se numeşte „100 miles per hour club“. Orice pasionat al sporturilor pe apă poate urca la bordul unei bărci participante la Class One, pentru o cursă demontrativă. 32 dintre împătimiţii acestui sport vor fi desemnaţi în urma unei licitaţii făcută de organizatori, licitaţie ce porneşte de la 500 de euro. „Match Race“ este al doilea eveniment special pentru fani, caz în care opt iubitori ai sporturilor pe apă vor avea ocazia să piloteze o ambarcaţiune participantă la cursă. Şi în acest caz, organizatorii vor face o licitaţie, care va porni de la 1.000 de euro. Alin Vintilă a precizat că banii obţinuţi din aceste două licitaţii vor fi donaţi unui proiect îndreptat către copii.