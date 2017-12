M-Bone a fost asasinat

Veste şoc pentru fanii rapperului M-Bone. Membrul grupului Cali Swag District, care a scos, anul trecut, hitul ”Teach Me How to Dougie”, a fost ucis duminică seară, în timp ce stătea în maşină, în faţa unui magazin de băuturi. Starul, pe numele adevărat Montae Ray Talbert, avea doar 22 de ani. ”O altă maşină a parcat alături, s-au tras focuri de armă iar victima a fost împuşcată în cap, de două ori”, a declarat unul din anchetatori. Cealaltă persoană care se afla pe locul pasagerului nu a fost rănită. Rapperul a fost declarat mort la spital. Deocamdată nu se cunoaşte motivul atacului, însă oamenii legii iau în considerare orice posibilitate. ”Montae Ray Talbert a fost victima unui act de violenţă. Lucra din greu, era un artist pasionat şi dansator care ne va lipsi mult”, a declarat publicistul grupului Cali Swag District. Piesa ”Teach Me How to Dougie” a stat câteva săptămâni în top 10 rap Billboard.

Deocamdată, întrebările legate de asasinat nu au răspuns. De exemplu, varianta oficială afirmă că nu există nicio legătură între moartea lui M-Bone şi cea a lui Alonzo Ester, patronul clubului Inglewood, asasinat vineri seară, în mod asemănător, în timp ce se afla la volanul automobilului său Rolls-Royce.