Meat Loaf vrea să moară pe scenă

Muzicianul american Meat Loaf, care a leşinat pe scenă de două ori în decurs de doar câteva zile, în urmă cu câteva săptămâni, a declarat că îşi doreşte să moară pe scenă. Cântăreţul rock a leşinat în timpul unui concert pe care l-a susţinut în Pittsburgh, în luna iulie, iar o săptămână mai târziu, după concertul pe care l-a susţinut la Balloon Festival din New Jersey, a leşinat în culisele din spatele scenei. Meat Loaf, care suferă de astm, şi-a revenit după câteva minute şi nu a avut nevoie de ajutorul medicilor. Muzicianul a declarat, într-un interviu acordat în emisiunea lui Piers Morgan de pe CNN, că ideea de a muri pe scenă îl incită: „Ştii, urc pe scenă de parcă ar fi ultimul lucru pe care îl voi face şi aşa cânt în fiecare seară... Probabil că ar trebui s-o las mai moale. Urc pe scenă de parcă ar fi ultimul lucru pe care îl voi face şi asta am spus întotdeauna: dacă e să mor, să mor pe scenă”.

Recent, Meat Loaf a declarat că lucrează la un nou album, intitulat „Hell In A Handbaske”\", care va avea o tentă politică, dar şi la un album de Crăciun şi la un al treilea material discografic ce nu are deocamdată un titlu. Michael Lee Aday, cunoscut sub numele de scenă Meat Loaf, este un actor şi un cântăreţ american de rock. Este faimos mai ales datorită trilogiei de albume „Bat Out of Hell” şi a apărut în peste 50 de filme şi show-uri de televiziune.