“Mecanism de hărţuire”

INCOMPATIBILI PE BANDĂ RULANTĂ. O nouă „descoperire” marca Agenţia Naţională de Integritate (ANI)! Parlamentarii Ecaterina Andronescu, Florian Popa (ambii PSD), Nicolae Robu (PNL) şi Iosif Drăgulescu (PDL) sunt declaraţi de ANI incompatibili, deoarece exercită simultan funcţia de rector şi parlamentar. „Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către: Ecaterina Andronescu, rector al Universităţii Politehnica din Bucureşti şi senator în Parlamentul României, Florian Popa, rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti şi deputat în Parlamentul României, Nicolae Robu, rector al Universităţii Politehnica din Timişoara şi senator în Parlamentul României şi Ştefan Iosif Drăgulescu, rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara şi deputat în Parlamentul României”, se arată într-un comunicat al ANI.

„HĂRŢUIRE”. În legătură cu acuzaţiile ANI, Nicolae Robu a spus că „ANI nu face decât să confirme că este un organism de presiune politică şi că nu are nicio legătură cu ideea de integritate şi legalitate”. „Eu am depus un punct de vedere scris la ANI în care am arătat că există, în mod evident, un suport legal de compatibilitate între funcţia de rector şi cea de senator, dar, până la urmă, instanţele de judecată vor stabili cine are dreptate”, a declarat, vineri, Nicolae Robu. El a acuzat ANI de „hărţuire„ deoarece în timpul anchetei i-a cerut să prezinte documente legate de toate funcţiile deţinute de-a lungul timpului în Universitatea Politehnica din Timişoara, nu doar din 2008, de când ocupă funcţia de senator.