Mecca întoarce spatele trecutului

SHARIA SE IMPUNE Circa două milioane de musulmani au ajuns în Valea Mina, în apropiere de Mecca, pentru începerea pelerinajului Hajj în această săptămână, însă în cel mai sfânt oraş al Islamului există tot mai puţine semne ale moştenirii profetului Mahomed sau ale stilul frugal de viaţă al acestuia. ”Autorităţile încearcă să distrugă la Mecca tot ce e asociat cu viaţa profetului”, susţine Irfan al-Alawi, directorul Islamic Heritage Foundation, cu sediul în Marea Britanie, întors recent dintr-o călătorie în acest oraş. ”Au demolat deja casa soţiei, nepotului şi însoţitorului său şi acum vizează locul naşterii sale. Şi pentru ce? Pentru şi mai multe hoteluri de şapte stele”, explică acesta.

La poalele Muntelui Khandama, la vest de Marea Moschee, o clădire albă inofensivă stă stingheră într-o mare de pavaj şi asfalt. Această bibliotecă mică a fost construită pentru a marca locul casei în care s-a născut profetul, cunoscută şi sub numele de Casa lui Mawlid şi ale cărei ruine s-ar afla încă sub soclu. Mica bibliotecă stă însă, în prezent, în calea unor planuri măreţe. Peste drum, casa soţiei lui Mohammed, Khadijah, a fost deja înlocuită de o clădire de 1.400 de toalete publice. Mai sus, pe deal, cartiere vechi de secole au fost demolate pentru a face loc unor hoteluri-turn. În condiţiile în care clădirile vecine au fost deja spulberate, biblioteca este următoarea în vizorul demolărilor, opunându-se încă planurilor de a construi o parcare subterană şi o prelungire a liniei de metrou, necesare pentru a face faţă afluxului mare de vizitatori, care ar putea ajunge la 17 milioane pe an până în 2025.

CUM RĂMÂNE CU VESTIGIILE ISTORICE? În încercarea de a preveni orice proteste, clădirea are o inscripţie pe care se poate citi în cinci limbi: ”Nu există nicio dovadă că profetul Mohamed s-a născut în acest loc, deci este interzis să se folosească acest loc pentru rugăciune, invocări sau pentru a obţine binecuvântarea”. Potrivit lui Irfan al-Alawi, ceea ce se întâmplă cu biblioteca este doar cea mai recentă acţiune dintr-o serie de acte de vandalism cultural, aprobate de stat şi cerute de secta wahhabiştilor, în opinia căreia siturile istorice şi venerarea profetului încurajează idolatria. De asemenea, o fântână de 1.400 de ani, Bir Tuwa, unde profetul a petrecut o noapte, a rămas acum stingheră, în condiţiile în care clădirile vecine au fost demolate pentru a face loc unor hoteluri, şi pare că va împărtăşi aceeaşi soartă.

În Marea Moschee, un grup de coloane de piatră şi de bolţi cu o vechime de 500 de ani a fost demolat pentru a face loc unei extinderi a complexului. Înconjurată de un cerc de hoteluri şi de turnul-ceas al complexului Abraj Al-Bait, Marea Moschee a devenit aproape de nerecunoscut în ultimii zece ani. Priveliştea din curtea deschisă spre centrul moscheii este sufocată de macarale care se înghesuie alături de minarete şi turnuri. În acest an există încă un element nou, la doar câţiva metri de la Kaaba. Sfântul sanctuar în formă de cub, în jurul căruia pelerinii trebuie să meargă, a fost înconjurat de o esplanadă în formă de cerc. Ridicat la 13 metri în aer, în jurul Kaabei, acest halo plutitor oferă 3.000 de metri pătraţi suplimentari de spaţiu pentru plimbarea pelerinilor. Funcţionând prioritar pentru persoanele în vârstă şi cu dezabilităţi, pasarela, cu o lăţime de 12 metri, este suficient de mare pentru a putea găzdui 1.700 de scaune cu rotile pe oră, însă înconjoară Kaaba cu o cuşcă de trei etaje şi blochează vederea sanctuarului pentru mii de alţi pelerini.

PRESIUNI IDEOLOGICE Autorităţile susţin că este vorba doar o măsură temporară, pentru următorii trei ani, cât timp se desfăşoară proiectul de extindere a moscheii, cu o valoare totală de 13 miliarde de lire sterline. De altfel, unele părţi de la parterul şi etajul acestui complex imens au fost deschise pentru prima dată în acest an, punând la dispoziţia pelerinilor săli impresionante, legate printr-o serie de scări rulante de 10.000 de locuri de spălare. Atunci când va fi gata, proiectul va dubla capacitatea moscheii pentru a putea primi 1,2 milioane de credincioşi şi va beneficia de 52 de porţi de acces, 120 de ascensoare şi patru minarete noi. Preţul plătit este demolarea masivă a unuia dintre cele mai vechi cartiere din Mecca, urmată de evacuarea forţată a rezidenţilor săi. La începutul acestei luni, un important cleric saudit, şeicul Saad bin Nasser al-Shathri, i-a îndemnat pe musulmanii din întreaga lume să sprijine proiectul de extindere, explicând că acest lucru este în concordanţă cu principiile Shariei.