Meci al orgoliilor pe Litoral

Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui sâmbătă, de la ora 20.00, meciul dintre primele două clasate în Divizia A1 la volei feminin, CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi Ştiinţa Bacău. Devenită lider al clasamentului, pentru că Ştiinţa nu a jucat în etapa de miercuri, formaţia de pe Litoral e conştientă că adversara păstrează prima şansă la câştigarea sezonului regulat, indiferent de rezultatul înregistrat în duelul direct. Dacă pentru constănţence acesta va fi ultimul meci din retur, băcăuancele mai au de susţinut două meciuri uşoare, pe teren propriu, şi pot recupera dezavantajul faţă de Tomis. „Chiar dacă în clasament nu se pot schimba multe, este ultimul meci înainte de play-off, iar o victorie ar fi excelentă pentru moralul nostru. În plus, ne dorim şi revanşa pentru acel 0:3 din tur”, spune Marina Vujovic, libero-ul echipei constănţene. „Este foarte important pentru echipa noastră să ne mai trecem o victorie în cont. Este important pentru moralul nostru, care în ultimele săptămâni a fost şi mai bun, şi mai puţin bun...”, consideră extrema Ioana Nemţanu. „Unii ar putea spune că meciul nu mai are nicio importanţă pentru clasament. Pentru noi însă, e o foarte bună ocazie să arătăm tuturor faptul că nu ne-am spus ultimul cuvânt în acest campionat. Ambiţia noastră este să obţinem un rezultat cât mai bun în acest ultim meci înainte de play-off, după o perioadă în care nu am jucat chiar atât de bine, şi să verificăm posibilităţile echipei la acest moment”, afirmă Darko Zakoc, antrenor principal la CSV 2004 Tomis. Tehnicianul sârb nu crede că Pro Volei Botoşani şi CSM Lugoj le pot pune probleme băcăuancelor, “ajutând” indirect Constanţa. „Cred că echipa din Bacău este una foarte puternică, are un antrenor foarte serios şi nu le va oferi nicio şansă ultimelor două adversare din sezonul regulat”, a declarat Zakoc.

Ambele formaţii au loturile complete înaintea acestui joc, astfel că disputa dintre cele mai bune echipe din ţară promite un spectacol voleibalistic de calitate. Partida va fi arbitrată de Corneliu Malaxia şi Benone Vişan (ambii din Bucureşti).

Celelalte partide programate sâmbătă în etapa a 21-a: U. Cluj - Dinamo Bucureşti (ora 13.00); CSM Sibiu - SCM U. Craiova (ora 15.00); CSM Lugoj - CSU Tg. Mureş (ora 18.00); CSM Bucureşti - Unic Piatra Neamţ (ora 18.00). Pro Volei Botoşani stă.

Clasament

1. CSV 2004 Tomis 19 17 2 52: 9 50

2. Ştiinţa Bacău 17 16 1 50: 6 48

3. Dinamo Bucureşti 18 14 4 49:17 43

4. Unic Piatra Neamţ 17 12 5 40:24 36

5. CSM Lugoj 17 10 7 31:29 27

6. Pro Volei Botoşani 18 8 10 29:32 26

7. Medicina Tg. Mureş 18 8 10 30:35 25

8. SCM U. Craiova 18 5 13 19:41 15

9. U. Cluj 18 3 15 14:48 9

10. CSM Sibiu 18 3 15 11:48 8

11. CSM Bucureşti 18 2 16 12:48 7

* Penicilina Iaşi s-a retras din campionat