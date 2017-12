Meci al orgoliilor pentru FC Farul

Fără obiectiv în acest final de sezon, FC Farul Constanţa vrea să producă surpriza şi să câştige disputa cu Delta Tulcea, programată sâmbătă, pe stadionul “Farul”, de la ora 11.00, în etapa a 28-a a Ligii a II-a. Constănţenii sunt cotaţi cu a doua şansă, oaspeţii venind după o serie de zece victorii consecutive, care i-a adus în lupta pentru promovarea în prima ligă. „Va fi un meci supergreu, pentru că întâlnim cea mai în formă echipă din retur, dar şi pentru că va fi un joc al orgoliilor, între două echipe dobrogene. Nu cred că Tulcea are şanse la promovare, pentru că mai sunt doar trei etape, iar diferenţa faţă de Chiajna este destul de mare. Noi aşteptăm în linişte finalul de campionat şi încercăm să luăm cât mai multe puncte. Obiectivul fixat de conducerea clubului, clasarea în primele nouă locuri, este foarte greu de realizat. Mai sunt trei etape, plus restanţa cu CF Brăila, şi, matematic, am putea să urcăm mult în clasament”, a spus căpitanul Farului, Liviu Ştefan, adăugând faptul că nu are poliţe de plătit grupării tulcene, pentru care a evoluat câteva sezoane: „Cât am jucat la Delta a fost o perioadă frumoasă, în care mi-am făcut datoria”. Şi golgeterul constănţenilor, Ştefan Ciobanu, a evoluat în tricoul tulcenilor. „Este o misiune dificilă, pentru că jucăm împotriva unei echipe care a câştigat zece meciuri la rând, primeşte gol destul de greu, dar marchează cu uşurinţă. Situaţia în care suntem noi ne face meciul şi mai greu. Vreau să menţin tradiţia, aceea de a înscrie împotriva echipelor la care am evoluat în trecut şi să oprim seria victoriilor tulcene”, a explicat Ciobanu, care a dezvăluit şi starea de spirit din vestiarul constănţenilor: „Situaţia din acest moment nu este dătătoare de speranţe. Mai mult, aş putea spune că este deplorabilă”. Din cauza numeroaselor absenţe din lot, antrenorul Gică Butoiu a convocat pentru partida cu Tulcea şi doi juniori, portarul Costin Vasile şi fundaşul Adrian Barbu.

Ieri, gruparea de pe litoral a primit o vestea bună din partea FRF, care i-a anunţat că restanţa cu CF Brăila, din etapa a 22-a a Ligii a II-a, a fost reprogramată pentru 25 mai, de la ora 18.00.