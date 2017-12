Ajunsă pe locul 7 în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a, FC Farul speră să oprească seria meciurilor fără victorie şi să câştige derby-ul cu Săgeata Stejaru, programat sâmbătă, de la ora 13.00, în deplasare, în etapa a 24-a. În ciuda absenţelor lui Gaston Mendy, Ben Teekloh (accidentaţi), Marius Soare şi Henry (suspendaţi), directorul tehnic al grupării de pe litoral, Dennis Şerban, este convins că echipa sa poate bifa primul succes după cinci runde în care s-au obţinut doar două puncte. „Din păcate, depindem de alte rezultate. Dacă vom ceda la Stejaru, dar vor pierde şi celelalte contracandidate la locul secund, cred că vom păstra şanse teoretice la promovare. În schimb, dacă vom câştiga, indiferent de celelalte rezultate, ne vom menţine cu şanse reale în cursa pentru Liga I. Voi face mai multe schimbări în formula de start, dar nu m-am decis încă în totalitate asupra acesteia. Am încredere în cei care vor intra în teren şi îmi pun speranţele într-o atitudine pozitivă a jucătorilor”, a explicat directorul tehnic al constănţenilor, adăugând că valoarea echipei sale este mult peste cea a adversarei de sâmbătă: „Nu mi-e teamă nici de adversari, nici de arbitraj, ci doar de noi, pentru că depinde mult de atitudinea cu care vom aborda meciul. Am avut o scurtă şedinţă cu băieţii şi am fost de acord cu toţii că Săgeata nu este mai bună decât Farul din niciun punct de vedere. Mai mult, suntem superiori clar la orice capitol”. „Ne-am propus să obţinem un rezultat pozitiv, care să ne păstreze şansele la promovare. Încă de la începutul sezonului a fost o presiune mai mare asupra noastră, a jucătorilor, pentru că şi ambiţiile au fost mari. Sunt convins că, dacă vom avea sâmbătă aceeaşi atitudine din meciul cu Sportul şi vom juca în efectiv complet, vom lua cele trei puncte”, a declarat mijlocaşul Vasile Păcuraru.

Meciul de la Stejaru este decisiv şi pentru viitorul clubului constănţean, oficialii anunţând că vor lua măsuri dure în cazul unui eşec. „Patronii nu vor pleca de la club. Cui îi convine să renunţe după ce a investit 1,3 milioane de euro. Am crezut în lotul de jucători, dar, dacă nu vor mai fi şanse la promovare, vom face curăţenie”, a anunţat managerul general al FC Farul, Vicenţiu Iorgulescu. Dacă formaţia de pe litoral va pierde sâmbătă, până la finalul campionatului se va miza pe jucătorii tineri, iar cei cu salarii mari sau aflaţi spre finalul carierei vor părăsi formaţia constănţeană.

TUDOR, SCHIMBAT DE CCA. Delegat iniţial să conducă derby-ul dobrogean de sâmbătă, Alexandru Tudor a fost înlocuit, ieri, de către Comisia Centrală de Arbitri. Decizia a fost luată ca urmare a erorilor comise de centralul bucureştean în partida CFR Cluj - Dinamo, din semifinalele Cupei României, desfăşurată miercuri seară. În locul său, CCA l-a desemnat la centru pe Vasile Paul Unimatan (Zalău), un arbitru fără experienţă, care va fi ajutat la tuşe de asistenţii Vasile Marinescu (Bucureşti) şi Anghel Voicu (Argeş). „Nu ştiu dacă este mai bine sau mai rău că nu mai arbitrează Tudor. Noi sperăm să fie un arbitraj corect şi cel mai bun să câştige”, a spus managerul general al FC Farul, Vicenţiu Iorgulescu.