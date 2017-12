Meci de totul sau nimic pentru CVM Tomis

Astăzi, de la ora 20.30, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui meciul dintre CVM Tomis şi Fenerbahce Grundig Istanbul, contând pentru etapa a treia din Liga Campionilor la volei masculin. Aflate la cota zero în dreptul punctelor acumulate în clasamentul Grupei E, ambele echipe se află în faţa unor meciuri decisive. După jocul de la Constanţa şi după returul de la Istanbul, de săptămâna viitoare, Tomis şi Fener vor şti dacă mai au şanse de a continua în Cupa CEV, de pe locul 3. Asta pentru că primele două locuri în clasament par a fi acontate de PGE Skra Belchatow şi Dinamo Moscova, echipe care s-au impus clar în primele două etape.

TOMIS, OBLIGATĂ SĂ CÂŞTIGE. Având ca obiectiv în acest sezon câştigarea Cupei CEV, CVM Tomis este obligată să câştige ambele partide cu Fenerbahce, ca să ocupe locul 3 în clasament cu un punctaj suficient de mare. Motivul: din cele şapte grupe ale Ligii Campionilor, primele clasate plus cele mai bune şase ocupante ale locului 2 vor obţine calificarea pentru play-off 12 (una dintre aceste 13 echipe va fi desemnată ca gazdă a Final Four şi nu va mai juca în play-off-uri). Ultima ocupantă a locului 2 plus cele mai bune trei ocupante ale locului 3 vor continua să joace în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei. Aşadar, patru formaţii de pe locul 3 în grupe, având cea mai slabă linie de clasament, vor fi eliminate din Cupele Europene. „Semnificativ pentru importanţa acestei partide este că avem o solicitare din partea sponsorului oficial al competiţiei, firma Champion, de 15 bilete şi 10 tichete VIP. Cred că este o confirmare că ceea ce se întâmplă la Constanţa a ajuns şi la urechile sponsorului, care vrea să se deplaseze până aici pentru a vedea pe viu cum se desfăşoară un meci. Este un lucru cu care ne putem mândri”, a afirmat Serhan Cadâr, director executiv la CVM Tomis.

CONSTĂNŢENII SUNT OPTIMIŞTI. Pentru a pregăti întâlnirea de astăzi cu Miljkovic şi compania, voleibaliştii constănţeni au avut la dispoziţie mai mult de o săptămână în care nu au jucat vreun meci oficial. Timp suficient pentru a mai pune la punct relaţiile de joc şi pentru a studia pe video echipa adversă. „Va fi extrem de important să punem presiune cu serviciul, ca să îndepărtăm preluarea adversă de fileu şi să le micşorăm posibilitatea de a face combinaţii rapide. Apoi va trebui să ne poziţionăm cât mai bine la blocaj, pentru că altfel nu avem şanse de a recupera mingea în defensivă. În al treilea rând, va trebui să micşorăm pe cât posibil numărul de greşeli. Dacă aceste probleme vor fi rezolvate, atunci treaba noastră este aproape gata, iar rezultatul va fi de partea noastră”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Radovan Gacic.

PUBLICUL, AŞTEPTAT ÎN NUMĂR CÂT MAI MARE LA SALĂ. Foarte importantă va fi şi susţinerea echipei de către publicul constănţean, spectatorii fiind invitaţi să vină la sală pentru a viziona un spectacol voleibalistic deosebit. „Publicul este foarte important şi ne bucurăm că a fost alături de noi la ultimul meci. Îi aşteptăm pe spectatori în număr cât mai mare şi sper să le oferim un meci mult mai bun, de ce nu o victorie”, spune căpitanul echipei constănţene, Dan Borota. „Mi-a plăcut că sala a fost plină la meciul cu Belchatow, atunci au fost al 7-lea sau al 8-lea jucător al echipei. Cu toţii ne simţim altfel şi jucăm altfel atunci când vedem că tribunele sunt pline”, a adăugat universalul Olli-Pekka Ojansivu.

TOMBOLĂ CU PREMII PENTRU SPECTATORI. Biletul de intrare la meciul CVM Tomis - Fenerbahce costă 10 lei, iar elevii şi studenţii vor avea intrarea gratuită. Şi la această partidă conducerea clubului constănţean va organiza o tombolă cu premii, constând într-un televizor color, un DVD şi un toaster.

Celălalt meci din etapa a treia a Grupei E s-a jucat aseară: PGE Skra Belchatow - Dinamo Moscova 3:1 (25:21, 25:16, 19:25, 25:18).