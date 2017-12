Meci decisiv pentru CSU Neptun

09:49:22 / 30 Mai 2015

Cine l-a pus pe nenorocitul de Baiceanu director executiv ?

nemernicul asta le-a dat drumul la 4 jucatoare titulare, cand trebuia sa o transferam pe Ivan el a plecat in concediu, acum s-a dus la cj si a cerut bani doar pentru deplasari, etc. si nu pentru salariile fetelor - poate exista un exemplu mai concret de rea-vointa si/sau incompetenta crasa...dormiti linistiti, constanteni, dupa rugby, baschet, volei, o sa mai pierdem o echipa si o sa plangem cand o sa le vedem pe aceste fete castigand meciuri pentru alti - dar cand alegi nenorociti ca Baiceanu, Dragomir "Bulanel", etc. sa te conduca, primesti ceea ce meriti.