Meci decisiv pentru Simona Halep

Cotată cu a treia șansă la câștigarea trofeului la actuala ediție a Turneului Campioanelor de la Singapore, tenismena constănțeană Simona Halep luptă joi pentru calificarea în semifinalele competiției. Sportiva aflată pe locul 4 WTA dă piept, nu înainte de ora 11.00 (în direct la Digi Sport 2), cu slovaca Dominika Cibulkova, locul 8 WTA, în ultima partidă din Grupa Roșie. Cu o victorie obținută în meciul de debut, în fața americancei Madison Keys, locul 7 WTA, cu scorul de 6-2, 6-4, și un eșec înregistrat marți, în duelul cu principala favorită, germanca Angelique Kerber, cu scorul de 4-6, 2-6, Halep are nevoie de un succes în două seturi pentru a-și asigura accederea în „careul de ași”. Constănțeanca este optimistă, chiar dacă nu a avut o evoluție prea bună în disputa cu liderul clasamentului WTA. „Cred că puteam să câştig primul set, am revenit bine în joc, dar nu am concretizat punctele decisive. Am ratat multe şanse, dar Kerber a jucat fantastic. Este foarte puternică pe picioare şi se mişcă foarte bine. A meritat să câştige, recunosc, dar trebuie să trec peste şi să merg mai departe acest în turneu. Cu siguranţă, am jucat prost cu forehand-ul și am ratat mult. Când joci împotriva ei, trebuie să aştepţi, să ai răbdare, pentru că se mişcă bine, returnează toate mingile, nu ratează şi trebuie întotdeauna să o iei de la început. Cred că am făcut un meci bun, doar că am ratat foarte mult când trebuia să închid punctul”, a declarat Halep

Constănțeanca i-a făcut o scurtă caracterizare adversarei de joi: „Mai am încă o şansă să mă calific în semifinale şi abia aştept să joc următorul meci. Vreau să dau tot ce am mai bun, să joc mai bine şi să lupt. Mă aflu aici dintr-un singur motiv: să câştig fiecare meci. Va fi puţin diferit. Cibulkova nu se mişcă la fel de bine precum Kerber şi de fiecare dată când joc împotriva simt că pot să închid punctul. Va trebui să fiu agresivă şi să fiu atentă la fiecare punct. Este o luptătoare şi trebuie să îmi păstrez concentrarea”. Halep și Cibulkova s-au întâlnit de cinci ori în circuitul WTA, scorul meciurilor directe fiindu-i favorabil slovacei, cu 3-2. În acest an a avut loc o singură dispută, în finală la Madrid, unde s-a impus constănțeanca.

În cealaltă partidă din Grupa Roșie, de la ora 14.30, se vor întâlni Kerber și Keys, prima având nevoie de un singur set pentru a se califica în semifinale, indiferent de rezultatul din cealaltă partidă.

Citește și:

Halep, învinsă din nou de Kerber

Halep, încrezătoare înaintea duelului cu Kerber

Halep, încântată de debutul perfect de la Singapore

Simona Halep, start perfect la Turneul Campioanelor