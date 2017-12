Meci dificil pentru CS Eforie

În etapa a 11-a din Liga a III-a la fotbal, CS Eforie va primi astăzi, de la ora 14.00, pe teren propriu, vizita bucureştenilor de la ACS Berceni, una dintre formaţiile aflate în plutonul fruntaş al clasamentului. Cu 13 puncte acumulate, zestre în urma căreia se află doar pe locul 8, CS Eforie are mare nevoie de cele trei puncte puse în joc pentru a părăsi cea de-a doua jumătate a clasamentului şi a privi cu mai multă încredere următoarele partide. „O partidă dificilă, ca şi celelalte de până acum, dar pe care o privim cu destulă încredere. Venim după două victorii consecutive care ne oferă moralul de care aveam nevoie. Suntem pe un drum bun şi ne dorim să continuăm pe aceeaşi linie. Un succes ne-ar consolida locul din clasament şi am încredere că jucătorii vor face tot ce va depinde de ei pentru acest lucru“, a declarat antrenorul formaţiei constănţene, Gabriel Şimu. Cealaltă echipă constănţeană din Liga a III-a, Callatis Mangalia, nu va juca în această etapă, pentru că CSM Medgidia s-a retras din campionat. Programul complet al etapei - astăzi, ora 14.00: Unirea Sobozia - Dunărea Călăraşi, CS Buftea - Spicul Mopan, CS Eforie - ACS Berceni, Phoenix Ulmu - ABC Stoicescu, Rapid II - AFC Comprest, CSM Rm. Sărat - FC Voluntari; sâmbătă, ora 14.00: Partizanul Merei - CS Tunari. Clasament: 1. Slobozia 26p; 2. Callatis 25p; 3. Călăraşi 20p; 4. Berceni 17p; 5. Rapid II 16p; 6. Tunari 15p (golaveraj: 12-11); 7. Voluntari 15p (9-8); 8. Eforie 13p; 9. Spiocul Mopan 11p (16-13); 10. Buftea 11p (11-13); 11. Ulmu 8p; 12. Merei 7p; 13. Rm. Sărat 5p (3-15); 14. Comprest 5p (10-23); 15. Stoicescu 3p.