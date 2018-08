Meci dificil pentru Viitorul

Sâmbătă, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV), stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu va găzdui partida dintre formațiile FC Viitorul (locul 10, 4 puncte, golaveraj 3-3) și Gaz Metan Mediaș (locul 5, 7 puncte, golaveraj 7-7). O întâlnire care se anunță foarte interesantă, în condițiile în care oaspeții au lăsat o impresie bună în primele etape disputate, iar Viitorul vrea să revină în partea superioară a clasamentului.

„Un meci dificil, pentru că Gazul și-a făcut o echipă puternică în acest sezon. Sperăm să obținem victoria. A fost o perioadă destul de grea. Din păcate, nu am reușit să mergem mai departe în Europa. Sper să înceapă o perioadă mai bună pentru noi și să reușim cât mai multe victorii. Sper să jucăm din ce în ce mai bine. Să facem un meci cât mai bun. Acum sunt bine și sunt pregătit să joc”, a spus mijlocașul Tudor Băluță, completat de atacantul Alexandru Mățan: „Va fi un meci dificil. Gazul nu mai are echipa din sezonul trecut. Un antrenor nou, foarte mulți jucători noi. Sperăm să facem un meci bun și să luăm cele trei puncte. Un atacant trebuie să și înscrie. Sper să vină și norocul sau inspirația și pe strada mea. Ar fi cazul să strângem cât mai multe victorii și să ne uităm la clasament de sus în jos”.

„Meci acasă, cu un adversar care e în formă. În primele etape a arătat (n.r. - Gaz Metan Mediaș) că este o echipă bine organizată. Un meci foarte greu. Trebuie să știm să atacăm, să facem și jocul fără minge. Vrem victoria, vrem să luăm cele trei puncte. va fi foarte greu, dar trebuie să găsim soluții. Luchin, Artean și Achim nu vor face parte din lotul pentru partida de sâmbătă, deoarece în urma analizelor medicale a reieșit că au un grad de oboseală ridicat și nu vrem să riscăm accidentări. Vom vedea cu cine vom începe. Am pierdut cu Dinamo și un singur aspect a fost negativ: nu am marcat goluri. Am avut 63% posesie cu Dinamo, ceea este un lucru extraordinar. Pentru mine este un lucru foarte pozitiv. Sperăm să fim mult mai agresivi și penetranți în fața porții. Cred că avem un potențial bun. Toată lumea trebuie să fie lucidă în fața porții. Să alcătuim o echipă care să o pună în dificultate pe Gaz Metan Mediaș”, a declarat și managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, care va reveni pe bancă după cele două etape de suspendare.