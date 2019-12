Meci dificil pentru Viitorul la Botoşani

În etapa a 18-a din Liga 1 la fotbal, FC Viitorul Constanţa va evolua luni seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), în deplasare cu FC Botoșani. O partidă în care formaţia condusă de Gheorghe Hagi va juca la victorie, dar misiunea nu va fi una uşoară pentru fotbaliştii Viitorului.

„Un meci foarte greu. În general, am avut acolo meciuri dificile contra lor. Noi sperăm să fim pregătiţi şi să scoatem un rezultat pozitiv. Etapele se duc şi trebuie să acumulăm puncte. Important este ce facem noi şi cum gestionăm aceste partide” - Bogdan Ţîru, căpitan Viitorul.

„Mă bucur pentru că am revenit pe teren şi am reuşit să îmi ajut şi echipa, am revenit cu gol. Avem un moral bun pentru următorul meci, care este unul greu. Sperăm să obţinem un rezultat pozitiv. Ne interesează să ne facem jocul nostru, să marcăm şi să câştigăm” - Virgil Ghiţă.

„Ne aşteaptă o săptămână grea. Începem cu meciul de la Botoşani, o deplasare grea, contra unui adversar care joacă un fotbal bun, agresiv. Sperăm să reuşim un meci foarte bun şi să ne întoarcem acasă cu un rezultat pozitiv. O victorie. Trebuie să arătăm bine şi să fim conectaţi, să facem rezultate. Încercăm să ne impunem. Ambele echipe încearcă să joace un fotbal bun, ofensiv, agresiv, cu presiune. O să iasă un meci bun” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.

Aflată pe locul al treilea în clasament, cu 32 de puncte, Viitorul o poate egala în fruntea clasamentului pe CFR, în cazul unei victorii la Botoşani, în timp ce gazdele nu îşi mai pot permite paşi greşi în lupta pentru un loc în play-off.