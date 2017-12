Meci egal între Axiopolis Cernavodă și CS Medgidia

Sâmbătă, la Cernavodă, s-a disputat meciul amical de fotbal dintre formațiile Axiopolis Sport Cernavodă (Liga a 3-a) și CS Medgidia (Liga a IV-a). Aflate în plină perioadă de pregătire pentru campionatele care vor începe în curând, cele două echipe au încheiat la egalitate, 1-1 (1-1). Cele două goluri au fost marcate de Mihalache (minutul 15), pentru gazde, respectiv D. Gheorghe (minutul 26).

Au evoluat pentru Axiopolis (antrenor Ionel Melenco): Nanu (46 Puia) - G. Rusu (65 I. Gheorghe), Daniel Zaharia, Andreescu, Loloț - C. Crețu (46 E. Abibula), M. Al. Hristu (46 N. Moise) - Mihalache, Al. Vieru (65 Vlăescu), Beșleagă (65 C. V. Hristu) - Husein. Echipa gazdă nu i-a putut utiliza pe Răvoiu și L. Gheorghe, ușor accidentați. Pe lângă acești 19 jucători, lotul ar mai putea fi completat cu Fotescu, fostul component al lui Axiopolis fiind foarte aproape de o revenire la gruparea dunăreană.

Ultimul meci amical din această vară pentru Axiopolis este cel cu Agricola Borcea (19 august, în deplasare). Startul campionatului este programat pe 26 august, iar programul ediției 2017-2018 va fi stabilit pe 16 august. Pe 22 sau 23 august, echipa din Cernavodă va juca și în Cupa României, turul secund din faza națională, cel mai probabil adversar fiind Viitorul Fântânele.

CS MEDGIDIA VREA SĂ PROMOVEZE ÎN LIGA A 3-A!

CS Medgidia, echipă formată în această vară și acceptată recent în Liga a IV-a constănțeană, a utilizat următoarea formulă de start: Oarză - Tenea, Popovici, F. Abibula, Dumitrașcu - D. Gheorghe, Coconașu, G. Ștefan - Colciu, Ciochină, Dogaru. Au mai intrat după pauză: V. Dumitrică - Dimofte, Bolojan, L. Rădoi. Nu a putut evolua atacantul Toth-Nagy. Mai fac parte din lot doi juniori de la CSȘ Medgidia, Encică și Pomalius.

Formația antrenată de Aurelian Despa a mai jucat alte patru meciuri de pregătire în această vară, toate în deplasare și încheiate cu următoarele rezultate:

- 2-3 cu Agricola Borcea, din Liga a 3-a (au înscris D. Gheorghe și Ciochină)

- 4-1 cu Axiopolis Sport II Cernavodă, din Liga a V-a (au înscris Ciochină 2, Colciu și G. Ștefan)

- 1-1 cu CS Năvodari (a înscris Toth-Nagy)

- 3-2 cu juniorii B de la Academia Hagi (au înscris Ciochină 2 și G. Ștefan)

„Avem un lot alcătuit majoritar din jucători care au mai evoluat în Liga a IV-a plus câțiva mai experimentați, cum sunt Coconașu, Ciochină sau Dogaru. E bine că ne-am înscris în Liga a IV-a, unde vom începe cu un derby, contra vicecampioanei Viitorul Fântânele. Fotbalul are o mare tradiție la Medgidia, unde am avut echipe importante, ca IMU, Cimentul sau CSM. Ne-am propus ca obiectiv promovarea în Liga a 3-a, pentru că, fără să subestimez celelalte echipe, nu putem concepe ca formația unui oraș ca Medgidia să înoate în Liga a IV-a, iar Primăria ne acordă tot sprijinul în acest sens”, a declarat Aurelian Despa.